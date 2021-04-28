في ذكرى ميلاده.. صور نادرة لنور الشريف مع عائلته «من أرشيف مي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فى ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، «يوم 28 أبريل»، والذي غيبه الموت قبل 6 سنوات، لاتزال أسرة الراحل تحيي ذكراه من خلال نشر عدد من الصوره النادرة التى تجمعهم به.

«مي» ابنة الفنان الراحل تعد أكثر أفراد أسرته فى نشر الصور النادرة لوالدها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وفي التقرير التالي يرصد «هن» مجموعة من الصور النادرة التي جمعت الفنان نور الشريف بعائلته.

من الصور النادرة التي جمعت الفنان الراحل نور الشريف، بابنته «مي» في الأيام الأولى من عمرها.

صورة جمعت الفنان نور الشريف مع «مي» وهي صغيرة لم يتعدى عمرها الخمسة أعوام.

من الصور التي كشفت عنها الفنانة «مي» عبر حسابها على «إنستجرام» مع شقيقتها «سارة» ووالدها وهم يمارسون هوايتهم المفضلة، وعلقت على الصورة : «من أعظم الحاجات بين أي بنت وأبوها لما يشارك بنته الهواية اللي بيحبها».

صورة من إحدى الرحلات الخارجية لأسرة الفنان نور الشريف.

لحظات أسرية جمعت الفنان نور الشريف مع ابنتيه «مي» و«سارة».

نشرت «مي» هذه الصورة عبر حسابها على «إنستجرام» التي جمعتها بأسرتها معلقة عليها «أفضل الأوقات».

تعتبر هذه الصورة من أكثر الصور المفضلة للفنانة مي نور الشريف مع والدها، بحسب ما نشرته عبر حسابها على «إنستجرام».

واعتادت «مي» إحياء ذكرى والدها، سواء في عيد ميلاده أو رحيله، وكانت هذه الصورة في ذكرى رحيله الخامسة، واختارت نشر إحدى الصور النادرة التي جمعتهما.

الفنان نور الشريف

رحل الفنان نور الشريف، في أغسطس من العام 2015، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وتوفى عن عمر الـ69، وكانت الفنانة بوسي أخفت عنه تفاصيل مرضه، واحتفلت معه بعيد ميلاده قبل رحيله بأشهر قليلة وسط أسرته وأصدقائهم من الفنانين.

ورحل «نور» بعد ترك بصماته المميزة في تاريخ السينما والدراما، إذ قدم أكثر من 175 عمل سينمائي بالإضافة إلى المسلسلات والمسرحيات المميزة.