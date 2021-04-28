مي نور الشريف عن احتفاء «جوجل» بذكرى والدها: فخورة إني بنتك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بـ«مجموعة من الصور النادرة»، احتفى محرك البحث «جوجل» بذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، لتعيد «مى» ابنة الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشر صورة محرك البحث «جوجل» المزينة بصور والدها الراحل معلقة: «يا حبيبي عيدك في الجنة إن شاء الله يا رب.. دائمًا رافع رأسي.. وفخورة إني بنتك.. بنت نور الشريف».

ليقابل متابعى مى نور الشريف التعليق بالدعاء بالرحمة وإحياء ذكرى الفنان الراحل نور الشريف: «نجمي وفناني المفضل.. الله يرحمه يارب» «بنعشقه ربنا يرحمه» «الله بجد» «تعيشي وتفتكري دايمًا.. عيده في الجنة» «اللهم ارحمه واغفر له وأجعل قبره روضة من رياض الجنة».

أحدث ظهور لـ«مي نور الشريف» بعد خسارة وزنها

وكانت الفنانة مي نور الشريف، شاركت عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمقطع فيديو قصير ظهرت خلاله برفقة الفنان سمير صبري، من داخل منزلها.

وظهرت «مي» من خلال الفيديو والفنان سمير صبري، يهديها كتابه الذي حمل اسم «حكايات العمر كله»، من تأليفه، وكتب إهداءًا خاصًا لها، حيث قال خلاله، «إلى ابنتي الغالية جدًا جدًا».

وأرفقت مي تعليقًا على المواد المصورة التي شاركتها، إذ قالت «شكرًا صديقتي وأختي الكبيرة بوسي شلبي على المفاجأة الحلوة دي، وشكرًا أستاذ سمير صبري علي الإهداء الجميل».

لكن ما لفت متابعي الفنانة مي نور الشريف هو خسارتها المزيد من الوزن، فكانت ضمن التعليقات التي تلقتها: «ماشاء الله.. تبارك الله.. بصراحة جميلة جداً يامي»، و«أحلى من خالتك نورا»، و«خسيتي واحلويتي»، و«ربنا يسعد قلبك»، و«مش ناوية تتجوزي ولا إيه؟»، و«بقيتي أحلى وأحلى من الأول، كتير لابقلك هاللوك».