سعد الصغير «باكيا»: «مراتي جبل.. دي أكتر واحدة أنا كدبت عليها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بـ«نوبة بكاء» على الهواء، بسبب أزماته مع زوجته، بدأ المطرب سعد الصغير الاعتراف بما اعتبره بالتجاوز في حق زوجته كثيرا، ليقدم لها اعتذارًا صريحا عما بدر منه، وذلك خلال حواره في برنامح «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «المحور»: «خلاص أنا كبرت».

ليشير «الصغير» إلى أن من يتزوج دون معرفة زوجته تُعد حرية شخصية: «لكن أؤكد لزوجتي أنها متستاهلش كده، مراتي جبل واستحملت كتير، وفي بداية حياتي كنت فقير، وسترتني كتير وللأسف لم أتمكن من رد جميلها لليوم، ربنا بياخد حقها، مراتي أكتر واحدة كدبت عليها، زوجتي دى جبل، ولو عملت حاجة تاني بحقها، هبقى إنسان قذر».

بينما شن المطرب الشعبي سعد الصغير، هجومًا حادًا على اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز بسبب تركه للنادي الأهلي: «ده لاعب باعنا، أنا أهلاوي بس مش متعصب، رمضان صبحي غير أحمد فتحي اللي مشي بأدب.. أنا أبيع عيل من عيالي وما أسيبش الأهلي»، موضحًا أن أفضل جمهور من وجهه نظره هو جمهور نادي الزمالك، «أعشق لاعبي الزمالك مثل حازم إمام وشيكابالا».

ويعد برنامج «العرافة» امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية التي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.