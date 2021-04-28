في يوم ميلاها.. لقطات من مسيرة «ماما نجوى»: «قصيت شعري علشان التلفزيون»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بلقب «ماما نجوى»، عُرفت الإعلامية نجوى إبراهيم، التى دخلت قلوب جمهورها في «الراديو وعلى الشاشتين الصغيرة والكبيرة».

«اليوم 28 إبريل» ذكرى ميلاد الإعلامية نجوى إبراهيم، التى تخرجت من كلية الآداب قسم الاجتماع لكنها عشقت المجال الإعلامي والتحقت به حتى أصبحت أحد أبرز رواده.

يُقدم هُن خلال السطور التالية، كواليس من حياة الإعلامية والفانة نجوى إبراهيم.

الإعلامية نجوى إبراهيم، كشفت خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، عن أسباب «قص شعرها» وإطلالتها: «لجأت لقص شعري، كي أبدو بشكل أكبر في العمر، بعدما ذهبت لأداء اختبارات التلفزيون وتأجل قبولي لعام كامل نظرًا لكوني كنت صغيرة في السن، وتسبب قص شعرى في ضربي من والدي.. لكن عملت كل حاجة عشان أشتغل في التليفزيون».

لتكشف الإعلامية نجوي إبراهيم عن تفاصيل جديدة من حياتها الأسرية: «اتضربت بالقلم 4 مرات في حياتي منها مرة من والدي علشان شربت قهوة وكان عمري 9 سنين وكانوا بيقولولي لما تكبري، فشربتها».

نجوى إبراهيم: حلقي طار بسبب قلم محمود مرسي

وفى برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري أوضحت: «اتضربت قلم في فيلم فجر الإسلام من الفنان محمود مرسي وهو من النوع اللي بيعيش في الدور أوي.. للأسف بينسى نفسه وضربني قلم علّم في وشي والحلق طار وفضلت وداني يومين تصفر من القلم».

أحمد زكي قالي متخافيش مش هضربك

وخلال اللقاء تابعت: «اتضربت قلم أيضا في فيلم المدمن، من أحمد زكي وهو كمان كان بيعيش في الدور والمشهد، أحمد زكي قلتله قاللي متخافيش أنا مش هضربك وضربني قلم لكن أخف من قلم محمود مرسي».