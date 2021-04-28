«في المترو».. مهندسة تعرض فوائد «الخيار والبطاطس» لعلاج «التجاعيد والشعر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«مشاكل البشرة والشعر»، تعد من أكثر الأمور التي تؤرق الفتيات، ما يجعلهن ينفقن آلاف الجنيهات على العيادات والأطباء من أجل الظهور بمظهر لائق يرضي طبيعة الأنثوي، لذا عملت علا القطري، مهندسة زراعية، على تقديم محتوى يفيد «البنات» من خلال رسائل تقدمها داخل عربات المترو الخاصة بالسيدات، معتمدة على معلوماتها العلمية.

وداخل عربة المترو الخاصة بالسيدات، قدمت المهندسة علا القطري، مجموعة من النصائح المرتبطة بتأثير بعض الثمار التي من شأنها حل مشاكل البشرة والشعر، والتي من بينها:

- استخدام كوب من الزبادي وعليه الخيار المبشور من أجل حل مشكلة التجاعيد والعلامات المتواجدة على البشرة والتخلص من إسمرار البشرة، فضلا عن تهدئة حروق الشمس، وضبط «الانتفاخات» تحت العينين.

- استخدام شرائح من البطاطس تحت العينين لمعالجة مشكلة الهالات السوداء نتيجة الإرهاق، حيث إنها تقلل من الانتفاخات تحت العين بجانب التهدئة من حروق الشمس.

- استخدام الطماطم على البشرة لحل مشكلة الحبوب والمسام والواسعة؛ إذ تقلل هذه الثمار إفراز زيوت البشر، وظهور حبّ الشباب، فضلا عن فاعليتها في ترطيب البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، وعليه تفتح لون البشرة وتحسن إنتاج الكولاجين.

- الابتعاد عن استخدام المكياج على البشرة لما يسببه من آثار سلبية حيث المسام الواسعة والتجاعيد.

أما بالنسبة لمشاكل الشعر والتساقط المستمر الذي تشتكي منه الفتيات أغلب الوقت، أكدت المهندسة علا القطري، أن طريقة ارتداء الحجاب الخاطئة تعد أحد العوامل المساهمة في ذلك وعليه يجب «تسريح الشعر وهندامه على طريقة الطقية الشهيرة» قبل استخدام الطرحة، بجانب استخدام مزيج من زيوت الخروع والزيتون على أرضية الشعر يومين أسبوعيا.