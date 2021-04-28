طريقة عمل البامية الويكا بالكزبرة على مائدة الإفطار في رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

البامية الويكا بالكزبرة من الوجبات الشعبية، التي يحبها قطاع كبير من المصريين، وتحرص العديد من الأمهات وربات البيوت على إعدادها في المنزل على مائدة الإفطار في شهر رمضان، للاستمتاع بمذاقها المميز.

وفيما يلي وصفة سهلة لتحضير البامية الويكا بالكزبرة في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير البامية الويكا بالكزبرة

بامية

طماطم

مرقة لحمة

ثوم

ملح

فلفل أسود

سمنة

خل

كزبرة جافة

طريقة تحضير البامية الويكا بالكزبرة

1- في الخطوة الأولى يتم إحضار حلة كبيرة لسلق البامية.

2- في الخطوة التالية يتم إضافة مرقة على البامية.

3- خلال الخطوة الثالثة يتم ضرب اليامية في الخلاط.

4- خلال الخطوة الرابعة يتم إحضار طاسة لتشويح الثوم المفروم مع الكزبرة الجافة في السمنة، مع الحرص على إجراء تلك الخطوة على نار متوسطة.

5- عقب تلك الخطوة يتم خلط البامية مع الخليط السابق وتركها حتى تغلي، ثم إضافة الطماطم مع الخل مع الاستمرار في التقليب، ثم إضافة الملح والفلفل الأسود، وتقديم الويكا.