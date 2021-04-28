نصائح لتسكين آلام «مصابي كورونا».. وتناول «فيتامين د» بعد التعافي

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يبحث غالبية المواطنين عن الخطوات التي من شأنها تجنب الإصابة بالفيروس، سواء عبر اتخاذ الإجراءات الاحترازية أو تناول «الفيتامينات أو السوائل الساخنة».

وبينما يحرص عدد من المواطنين على الاستحمام بالماء الساخن اعتقادا بأنه يقي من الإصابة، إذ أن الماء الساخن يقتل الفيروس، كما يلجأ المصابين إلى استخدامها في لتسكين آلام الجسم المتأثر بإصابة كورونا، نرصد من خلال هذا التقرير حقيقة استخدام الماء الساخن في الاستحمام لتسكين آلام كورونا وفقا لأخصائى أمراض الباطنة، الدكتور عبد الرحمن محمد، وذلك بنحو:

هل يمكن استخدام الماء الساخن لتسكين آلام العظام والجسد أثناء الإصابة بكورونا؟

الدكتور عبد الرحمن محمد يشير إلى أن استخدام الماء الساخن في الاستحمام للوقاية من فيروس كورونا ليس له أساس علمي، إذ أن الجسد يحتفظ بدرجة حرارته الطبيعية، مهما كانت درجة حرارة المياه الساخنة.

وعن استخدام المياه الساخنة لتسكين آلام الجسم والعظام والمفاصل لمصابي كورونا، أوضح أنه من الممكن استخدامها لتسكين الآلام وعلاج المشكلات التي يعاني منها المصاب في جسده، ولكن ليس لها علاقة باستخدامها للوقاية من الإصابة به.

نصائح لعلاج الشعور بتكسير في الجسم لمصابي كورونا

- من الممكن أن يلجأ المصاب بفيروس كورونا عند الشعور بآلام في الجسم والعظام إلى استخدام المسكنات وفق وصف الطبيب المعالح لتسكين آلام الشعور بـ«تكسير الجسم».

- عند الشعور بآلام في الجسد والتي تشبه تكسير العظام وألام الظهر يجب على المصاب أن يلتزم الراحة التامة، ولا يقوم بعمل المزيد من الجهد.

- عند شعور مصاب فيروس كورونا بآلام الجسد، يجب عليه أن يتوقف عن ممارسة الرياضة إذا كان يفعل ذلك خلال إصابته، حتى يحصل الجسم على الراحة اللازمة.

- من الممكن الاستعانة بالماء الساخن للاستحمام وتسكين آلام الجسد التي يعاني منها المصاب.

وعقب الامتثال للشفاء من فيروس كورونا المستجد، ينصح الكثير من الأطباء المتعافين بضرورة مراقبة نسبة «فيتامين د» في الجسم، والحرص عل تناول ذلك الفيتامين لفترة زمنية يتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الحرص على تناول الخضروات والفاكهة التي تحتوي على الفيتامينات لتقوية المناعة.