محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمثل السروال الكتان نجم الموضة النسائية في صيف 2021 ليمنح المرأة إحساسا بالراحة الفائقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن السروال الكتان يمتاز بأنه جيد التهوية ولطيف على الجسم، مشيرة إلى أنه يؤكد هذه السمات من خلال القصة الواسعة والفضفاضة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الكتان يكتسي في الغالب بدرجات البيج والكريمي والأبيض، في حين تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها من خلال الألوان الزاهية مثل الأحمر والوردي والأخضر الفستقي.

وفيما يتعلق بالتنسيق، أشارت "Elle" إلى أن السروال الكتان يتناغم مع بلوزة على شكل قميص للحصول على إطلالة كلاسيكية أنيقة. أما من ترغب في إطلالة كاجوال ذات طابع عصري جريء فيمكنها تنسيق السروال الكتان مع تانك توب مضلع أو توب كاشف للبطن من الكتان أيضا.