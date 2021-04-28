طريقة عمل المكرونة بالصلصة خطوة بخطوة في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المكرونة بالصلصة من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي خاصة عند الأطفال، نظرًا لكونها غنية بالكربوهيدرات، إلى جانب كونها من الأطباق السهلة التي يمكن تحضيرها في أقل وقت ومجهود.

وإليك طريقة عمل المكرونة بالصلصة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير المكرونة بالصلصة

واحد كيس مكرونة أى نوع

نصف كيلو طماطم

2 ملعقة كبيرة ملعقة طعام

صلصة طماطم

بصلة متوسطة في الحجم

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 ملعقة صغيرة زيت

2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير المكرونة بالصلصة

- نقوم أولًا بسلق المكرونة، فنحضر إناء كبير ونملأه بالماء ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي.

- بعد غليان الماء نضع 2 ملعقة زيت وملعقة ملح ثم نضيف واحد كيس مكرونة قلم ونتركها 10 دقائق مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج المكرونة.

- نقوم بتصفية المكرونة من ماء السلق بمصفاة ثم نغسلها بالماء البارد.

- نقوم بتحضير صلصة المكرونة، فنقوم بتقطيع بصلة متوسطة في الحجم إلى مكعبات صغيرة.

- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه نصف كيلو طماطم ونقوم بضربها حتى تصبح عصير طماطم.

- نحضر وعاء نضع فيه 2 ملعقة صغيرة زيت و2 فص ثوم مفروم وبصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة ونضعه على نار متوسطة مع التقليب حتى يتشوح الثوم والبصل ويتحول لونهم إلى اللون الذهبي.

- بعد تحول البصل والثوم للون الذهبي نضيف عصير طماطم ثم 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم ونستمر في التقليب حتى تنضج وتتسبك الصلصة ونحصل على قوام سميك منه.

- نحضر المكرونة المسلوقة بعد غسلها بالماء البارد ونسكبها في الصلصة ونخفض النار إلى نار هادئة، ونترك المكرونة في الصلصة لمدة 5 دقائق مع التقليب حتى تتجانس المكرونة والصلصة.