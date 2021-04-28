«غادة عبد الرازق ليست الأولى».. فنانات صدمن الجمهور بشعر «روز»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بشعر «روز» طويل ومنسدل ببعض التموجات «ويفي»، فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها، بإطلالة غير تقليدية ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني «لحم غزال»، الذي يعرضه على شاشة «أم بي سي مصر».

وشاركت غادة عبدالرازق جمهورها بجلسة تصوير بفستان سوارية طويل فاتح اللون، مزود بأكمام ممتددة حتى المعصمين مزود بريش طويل، مع تزيينه بفصوص لامعة حول منطقة الصدر، من توقيع مصمم الأزياء جيسمكو.

لتسببت تلك الإطلالة غير التقليدية في إثارة الجدل، ما بين مشيد بجراءة النيو لوك والمنتقد لها، على الرغم من أن غادة عبد الرازق ليست أول فنانة تظهر بهذه الإطلالة، حيث سبقتها العديد من الفنانات التي أطلن بشعر «روز».

وفى سطور يرصد «هن» أبرز إطلالات الفنانات بـ«الروز»:

هنا شيحة

في فبراير 2021، صدمت الفنانة هنا شيحة، متابعيها بصبغ شعرها باللون القرمزي الفاتح، عبر مشاركة مقاطع فيديو لنيو لوك عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة على إطلالتها باللغة الإنجليزية: «الحياة كلها بقى لونها بمبي».

هيفاء وهبي

وسبق أن ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشعر باللون نفسه، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس في 2019، فضلا عن ظهورها في عدة جلسات تصوير بذلك اللوك الجريء.

وتشبه إطلالة غادة عبد الرازق الأخيرة كثيرا لإطلالة هيفاء وهبي.

مريم أوزرلي

خضعت الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بالسلطانة هويام في الوطن العربي، لجلسة تصوير ظهرت خلالها بشعر بمبي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

جيني إسبر

خطفت الفنانة السورية جيني إسبر الأنظار، بسبب ظهورها في جلسة تصوير بشعر قرمزي فاتح مموج، الذي نسقته مع أزياء مكشوفة وقبعة سوداء كبيرة الحجم، مع اعتمادها على مكياج سموكي وعدسات لاصقة، في إطلالة أثارت حالة من الجدل حينها.