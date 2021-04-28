فتيات الصعيد يسخرن من ملامح فنانات نسل الأغراب: «متزودوش ورنيش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سخرية كبيرة شهدها موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من تجميل أوجه الفنانات خلال مسلسل نسل الأغراب، وتلوين بشرتهن باللون البني، للتماشي مع ملامح وألوان بشرة الأشخاص داخل المجتمع الصعيدي، وهو ما انتقده عدد من الفتيات موضحين أن الواقع يختلف كثيرا عن تلك الصورة التي تم تجسيدها خلال أحداث المسلسل الدرامي.

انتقادات وسخرية لملامح الفنانات في نسل الأغراب

وجاء من بين التعليقات: «أنا كواحدة عايشة في سوهاج مشوفتش حد في حياتي عامل في نفسه كده غير في المسلسلات، إحنا بنلبس عادي فساتين وبنطلونات ملونة وبنتكلم عادي يعني، وبشرتنا فاتحة مش لازم تزودولهم ورنيش كده»، «الله يخربيت الأفلام اللي مبوظة سمعتنا».

فتيات صعيديات عن مي عمر في «نسل الأغراب»: دي مش عيشتنا ولا ده لبسنا

ومنذ أيام، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات كثيرة طرحها عدد من رواد موقع «فيسبوك»، وبخاصة الفتيات داخل البيئة الصعيدية، لصناع مسلسل «نسل الأغراب»، والذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام2021، ببطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، بعد إطلالات الفنانة مي عمر والأزياء التي تظهر بها خلال العمل الدرامي بدور سيدة صعيدية.

وتطل الفنانة مي عمر، التي تقوم بدور«جليلة»، بملابس ضيقة وتصف معالم جسدها، فضلًا عن التكلف في وضع مساحيق التجميل وارتداء الذهب بشكل تراه بعض السيدات مبالغا فيه، إذ تعتبر إطلالتها على حد وصفهن بعيدة عن العادات والأصول التقليدية.

«يا جماعة هي الست في الصعيد بتبقى كدة فعلًا، لبس العبايات المجسمة بالشكل ده والدهب والميك أب، اللي من الصعيد يردوا عليا»، سؤال طرحته إحدى الفتيات في مجموعة مخصصة للسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، تنتقد من خلاله إطلالة مي عمر.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب هو بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد، ونجلاء بدر، وإدوارد، ومي عمر، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، وأحمد مالك، وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.