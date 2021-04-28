طريقة عمل الكوسة باللحمة المفرومة.. وصفة الشيف نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحرص الصائمون خلال شهر رمضان الكريم على إعداد الكثير من الوجبات المختلفة للتنوع بين أنواع الطعام على مائدة الإفطار والسحور، على مدار شهر رمضان، كما يحرص العديد منهم على إعداد عدد من المشروبات الرمضانية والعصائر الطازجة، مثل التمر الهندي والسوبيا والعرقسوس.

وهناك الكثير من الأكلات المختلفة تبحث معظم السيدات عن طريقة إعدادها ومنها طريقة عمل الكوسة باللحمة المفرومة، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل الكوسة باللحمة المفرومة، وفق وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها على قد الأيد، كالتالي:

مقادير عمل كوسة باللحمة المفرومة

- كوسة.

- لحمة مفرومة.

- قرفة ناعمة.

- زنجبيل بودرة.

- بصل.

- ثوم.

- سمنه.

- عصير طماطم.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة كوسة باللحمة المفرومة

- يتم تشويح اللحمة فى السمنة على النار مع البصل المفروم والملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة والزنجبيل البودرة.

- ثم يتم بعد ذلك تقطيع الكوسة المقطعة حلقات.

- ثم بعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم واتركيه حتى يتم تسبيكه.

- ثم أضيفى الثوم المفروم قرب تمام النضج.

- ثم بعد ذلك أغرفى الكوسة فى الطبق وزينى الطبق بأعواد البقدونس وقدميه.

وهناك العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن إعداد الكوسة باللحمة المفرومة من خلالها، ولكن تلك الوصفة تعد من أسهل وألذ الوصفات التي يمكن إعدادها بها، وخلال شهر رمضان تحرص الكثير من السيدات على تجربة عدد كبير من الأكلات المختلفة، بالإضافة إلى إعداد الحلويات التي يتم تناولها بعد وجبة الإفطار مثل الكنافة بمختلف أنواعها والبسبوسة والقطايف والبقلاوة، بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية التي يتم إعدادها في المنزل بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.