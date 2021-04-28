طريقة عمل مهلبية قمر الدين.. يمكنك تحضيرها بأكثر من وصفة سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل مهلبية قمر الدين، من الوصفات الشهية التي تقبل السيدات على تحضيرها خلال شهر رمضان المبارك، إذ أنه من أنواع الحلويات المرتبطة بالشهر المبارك، ويمكنك تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة.

وعرضت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل مهلبية قمر الدين، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» ويمكن تحضيرها في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج.

مقادير عمل مهلبية قمر الدين

مشروب قمر الدين.

نشا.

لوز للتقديم.

سكر.

ماء.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

ذوبي السكر مع مشروب قمر الدين فى حلة على النار جيدا ثم نذوب النشا مع ماء ثم يضافوا للحلة على النار.

يسكب في طبق التقديم ويزين باللوز وبالهنا والشفا.

مهلبية قمر الدين.. بوصفة أخرى

ويمكنك عمل مهلبية قمر الدين في المنزل، بوصفة أخرى.

مقادير عمل مهلبية قمر الدين

4 أكواب عصير قمر الدين.

نصف كوب سكر.

4 ملاعق كبيرة نشا.

زبيب.

جوز هند.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

ضعي عصير قمر الدين في إناء على النار ثم ضيفي له السكر ويقلب جيدًا.

ضعي النشا في الماء، وقلبي حتى يُذاب، ثم ضيفيه على قمر الدين، ويقلب الخليط حتى الغليان.

يصب في الكاسات أو الأطباق ويتم تزينيه بجوز الهند والزبيب على الوجه ثم يقدم باردًا.

مهلبية قمر الدين من الشيف نجلاء الشرشابي

وكانت الشيف نجلاء الشرشابي، عرضت طريقة عمل مهلبية قمر الدين من خلال برنامجها «على قد الإيد».

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

تقطيع قمر الدين مع الماء على النار.

ضرب قمر الدين فى الخلاط ثم وضعها على النار مرة أخرى.

إضافة السكر وتقليبه.

تقليب النشا في القليل من الماء ثم إضافة لخليط قمر الدين مع الزبيب.

ترك الخليط حتى الغليان وصب المهلبية في كاسات التقديم.

إضافة على الوجة الزبيب وجوز الهند وتقديمه بارد.