الامارات | فنانة سعودية تغنّي للمحبة في أمسيات مهرجان أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة سعودية تغنّي للمحبة في أمسيات مهرجان أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم مهرجان أبوظبي 2021، برعاية الشريك الرئيس شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، ضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص، وفي دورته الـ18 التي تنعقد تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، الفنانة السعودية ريم التميمي المعروفة بـ«تام تام»، في أداء غنائي موسيقي روحاني تحت شعار «حلم وأمل»، احتفاءً بالقيم الإنسانية التي تجتمع حولها الأديان بالمحبة، عبر المنصّات الرقمية التابعة للمهرجان.

وتألقت «تام تام» في أداء أربع أغنيات من تأليفها الموسيقي، هي: «عرفت الهوى» من شعر رابعة العدوية، و«أرض واحدة One earth» من كلماتها، و«والله ما طلعت شمس ولا غربت» من شعر الحلّاج، و«قُم Rise» من كلماتها وجوردن بنجامين، بالتعاون مع أكاديمية هبة القواس، إذ قدمت السوبرانو والمؤلفة الموسيقية، الدكتورة هبة القواس، الرعاية الفنية للتميمي، عبر تدريبها وصقل موهبتها وقدراتها الصوتية.

وقالت «تام تام»: «يشرفني أن أكون جزءاً من سلسلة فعاليات الحملة الرمضانية لمهرجان أبوظبي مع نخبة من الموسيقيين والمغنين المبدعين»، مضيفة: «لقد كنت متحمسة للغاية لمواجهة التحدي المتمثل في تحويل قصيدتين عربيتين روحانيتين جميلتين إلى أغانٍ، واستمتعت حقاً بهذه التجربة والعمل مع الدكتورة هبة القواس، التي أسهمت في صقل موهبتي وتمكين قدراتي الصوتية».

واستطردت «تام تام»: «الملهم في سلسلة الأمسيات الرمضانية، الكلمات والمعاني والرسائل وراء هذه الأغاني، التي تعكس الحب والإنسانية والتواصل والروحانية، ومن المهم توصيل هذه الرسالة من خلال الموسيقى، لأن الموسيقى تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها، فالجميع يمكن أن يشعر بالموسيقى».

ويتابع مهرجان أبوظبي تقديمه لفعاليات روحانية في الشهر الفضيل، وسيقدم غداً الفنانة المرشحة لجائزة «غرامي» ميسا قرعة في عمل بعنوان: «دعاء».

وتندرج سلسلة الفعاليات الرمضانية تحت شعار «الأخوة الإنسانية.. رقي وأمل»، ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، وتتضمن أداءً رقمياً بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمبدعين، لأكثر من 25 أغنية وابتهالاً لـ11 شاعراً وكاتباً، يؤديها ثمانية منشدين ومطربين برفقة 60 موسيقياً.

ويمكن للراغبين في الاستمتاع بسلسلة الأمسيات الرمضانية، أو معرفة المزيد عن العروض المختلفة، زيارة منصّات مواقع التواصل الاجتماعي، أو صفحة فعاليات رمضان التابعة للمهرجان.

عام كامل

يستمر مهرجان أبوظبي 2021، في نسخته الـ18 تستمر على مدار عام كامل. ويدمج بين العروض التقليدية والعروض الافتراضية المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية، كما يتميز بمجموعة من عروض الأداء والمعارض، بمشاركة 500 فنان من أكثر من 50 بلداً، فضلاً عن 16 عرضاً عالمياً للمرة الأولى، و12 إنتاجاً جديداً للمهرجان، وثمانية أعمال إنتاج عالمي مشتركة.

• «تام تام»: «الموسيقى تجمع الناس من جميع أنحاء العالم بغض النظر عن اللغة».

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