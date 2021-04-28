الامارات | 3 أيام مع الكوميديا الارتجالية في «دبي أوبرا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام مع الكوميديا الارتجالية في «دبي أوبرا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالشراكة مع «دبي أوبرا»، يعود مهرجان دبي للكوميديا بشكل أكبر وأكثر ترفيهاً ومتعةً، عبر عرضين من الطراز الأول على مدى ثلاثة أيام.

وسيعود جاد المالح، الكوميدي الفرنسي الشهير ذو الأصول المغربية، بعرض في 16 و17 مايو المقبل، بعد نجاحه في أداء عروضٍ مبيعة التذاكر بالكامل في السنوات السابقة. كما سيكون الجمهور على موعد مع نجمي الكوميديا الروسيين المبدعين، أليكساندر ريفا وميخائيل غالوستيان، في عرضهما الجديد في «دبي أوبرا».

يشار إلى أن المالح فنان متخصص في الكوميديا الارتجالية، وشارك في العديد من الأفلام، كما حصل على لقب «الشخص الأكثر طرافة في فرنسا»، وحاز وسام «الفارس للفنون والآداب» من وزير الثقافة الفرنسي، ووسام «الفارس الوطني من مقاطعة كيبيك» في كندا. وسيحل الفنانان أليكساندر ريفا وميخائيل غالوستيان في 18 مايو المقبل، ضيفين على «دبي أوبرا»، وسيقدّم الثنائي المرح مجموعة من النكات المضحكة، وعروضاً ارتجالية تبرز موهبتهما وإبداعهما.

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