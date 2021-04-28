الامارات | نمر سيبيري يثير الرعب في قرية صينية

شكرا لقرائتكم خبر عن نمر سيبيري يثير الرعب في قرية صينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار نمر سيبيري الرعب في قرية صغيرة في أقصى شمال شرق الصين، على الحدود مع روسيا، إذ هاجم سيارة، وانقض على شخص، كما أفادت وسائل إعلام، أول من أمس.

ورُصِد النمر الذكر الصغير، الجمعة الماضية، خلال تجواله بالقرب من قرية لينهو في مقاطعة هيلونجيانغ. وروى شاهد، يدعى وانغ شو، حضر إلى الموقع بسيارته لاصطحاب أحد أقاربه، أن الحيوان «توجه عندها نحو قرويين كانا يعملان في حقل».

ونقلت صحيفة «بكين نيوز» عن الشاهد قوله: «صرخت منبهاً إياهما للفرار، لكن النمر ركض في اتجاهي مباشرة». وأضاف «في غضون ثانيتين أو ثلاث، ركض وانقض على سيارتي».

وأظهرت لقطات فيديو النمر وهو ينقض على قروي يعمل في حقل قريب، قبل أن يفر. وأصيب المزارع بجروح طفيفة فحسب.

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