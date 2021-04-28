توقعات الأبراج اليوم 28-4-2021: نصيحة مهمة للجوزاء والثور ويوم رائع للسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

حاول أن تنظر حولك وتكتسب خبرات مهنية جديدة، من زملائك ورؤسائك فى العمل، لتكون شخصيتك المستقلة

الثور

الصراحة فى العلاقة العاطفية ضرورة، ولكن ليست باستخدام التعبيرات الجارحة

الجوزاء

اكتشف بنفسك الأشياء التى تجعلك تشعر بالسعادة وراحة البال، ذلك يساعدك في تحسن حالتك النفسية خلال هذه الفترة

السرطان

تغيرات إيجابية فى حياتك المهنية، نتيجة اهتمامك وحرصك على تطوير مهاراتك

الأسد

تعيش يوما رائعا على المستوى العاطفى، علاقتك بشريك حياتك جيدة

العذراء

عليك أن تهتم بصحتك، حتى لو كانت على ما يرام، فالوقاية خير من العلاج

الميزان

تتفق أهدافك مع أهداف المحيطين بك، ويجب أن تغتنم فرصة كونك مليئًا بالنشاط والحيوية

العقرب

يتعامل معك زملاء العمل بود واحترام، يساعدك ذلك فى إنجاز مشروعاتك

القوس

تغير مهامك في العمل وتستعد للبدء في مشروعك الجديد

الجدي

عليك أن تأخذ بآراء الآخرين والاستعانة بخبرتهم، أنت على مشارف حياة مهنية جديدة

الدلو

لا تجعل التوتر الأسري الذي تعيشه يؤثر على أدائك فى العمل

الحوت

حاول أن ترضى جميع الأطراف، ولا تجعل أسرتك تتأثر بمزاجك السيئ بسبب توترات العمل