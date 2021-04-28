أول رد من تامر عاشور على اتهامه بـ«معايرة» طفلة مصابة بالسرطان: نفوسكم مريضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«لا خدي أنتي أنا صايم يا فاطرة».. تلك هي الدعابة التي دونها الفنان تامر عاشور على صورته مع طفلة من محاربات السرطان، من كواليس إعلانه الجديد لصالح إحدى الجمعيات المتخصصة في علاج الأورام السرطانية، إلا أن كلماته المرفقة بصورته مع الطفلة أثارت الجدل، حيث اعتبرها البعض تنمر عليها وسخرية من وضعها المرضي الذي يمنعها من الصيام، إلا أن الفنان نفى ذلك الأمر في بيان توضيحي له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رد تامر عاشور على تنمره بمحاربة سرطان: المرض الحقيقي هو التفرقة بين الأطفال

وكتب تامر عاشور: «صباح الخير.. أنا طول حياتي ومشواري عمري ما اتريقت على حد سليم علشان اتريق على مريض حاش لله، واللي أخد كلامي تريقة على مريض نفوسهم ضعيفة، وهم اللي مرضى بيفرقوا بين المريض والشخص الطبيعي».

وأضاف: «لو نزلت صورتي مع أي طفل، اللي هو غير مُكلف بالصيام، وقولتله بأي طريقة متشربش مياه قدامي يا فاطر، أو خد دي يا فاطر أنا صايم .. حد هيتكلم؟.. مستحيل، علشان طفل طبيعي لكن المريض لا منهزرش معاه زي الطبيعي علشان هو مريض، ونفضل نقوله مريض مريض مريض ونحسسه بمرضه من تعامولنا»، مشيرا إلى أن المرض الحقيقي هو التفرقة بين الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة وبين المرضى.

وأردف: «الغريبة أن فكرة المعايرة جاتلك قبل 100 فكره تانية ممكن تجيلك من جمال البنت وضحكها وبهجه الصورة، وللأسف شوفت كمان حاجة غريبه جدا من ناس كتير قوي محسوبين على (هامش هامش هامش المجال الفني)، عمرهم ما شافوا مني حاجه وحشه غير إني مباديهمش مواعيد لاقيتلهم تعليقات كأنهم ما صدقوا لاقولي غلطه وانصحهم (العمر بيجري حاولو تعملو حاجه لنفسكم أولى)».

واختتم حديثه قائلا: «البنت اللي في الصوره فضلت في حضني طول تصوير الإعلان، وبحبها جدا جدا، ومتفقين أنا وهي على حاجات كتير قوي قوي هنعملها».