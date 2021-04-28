الامارات | السوق القديم.. حديث عن الذكريات وجوائز

شكرا لقرائتكم خبر عن السوق القديم.. حديث عن الذكريات وجوائز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بموسم جديد، يطل البرنامج الترفيهي «السوق القديم» في خورفكان، قناة الشرقية من كلباء، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ضمن دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك.

يأتي البرنامج، الذي يتخذ من الثقافة والتراث والمعلومات، محوراً للمنافسة وحصد الجوائز، بأسلوب عرض يختلف عن برامج المسابقات التقليدية، إذ يتجوّل مقدم البرنامج عمر أحمد في السوق القديم برفقة خميس أحمد النقبي وخليفة محمد الصاحي، ويطرح السؤال على زوّار السوق، فيعطي أحد الشخصين إجابة خاطئة، بينما يعطي الآخر إجابة صحيحة، وعلى المتسابق الاختيار.

ويستطلع البرنامج - الذي تنتجه نورة عبيد ويخرجه عدي طهبوب - ثقافة زوار السوق في مختلف الحقول الثقافية والأدبية والمعرفية، ويسلط الضوء من خلال الأسئلة المطروحة على جماليات المنطقة الشرقية من الأماكن الطبيعية والسياحية والتاريخية، إلى التراث والعادات والتقاليد والحِرف اليدوية، مروراً بالأمثال الشعبية والأقوال المأثورة في المنطقة، حيث يحصل الفائزون على جوائز تتضمن قسائم شرائية ومبالغ نقدية.

ويبدأ البرنامج، الذي يعرض يومياً الساعة الـ10 مساءً، بجلسة تمهيدية في أحد أماكن السوق القديم تجمع المذيع مع الضيفين في حديث عن الذكريات التي تربطهما بالمنطقة، ثم ينتقل البرنامج إلى فقرة الأسئلة والأجوبة.

• الأسئلة تسلط الضوء على جماليات المنطقة الشرقية.

• يستطلع البرنامج ثقافة زوار السوق في الحقول الثقافية.

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