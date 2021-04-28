الامارات | خطة لجعل ألمانيا «بلد الدرّاجات»

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لجعل ألمانيا «بلد الدرّاجات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم وزير النقل الألماني، أندرياس شوير، تقديم خطة لتعزيز ركوب الدرّاجات في ألمانيا وجعلها «بلد الدرّاجات».

ووافق مجلس الوزراء الألماني، الأسبوع الماضي على الخطة، التي تحتوي على توصيات للعمل واستراتيجيات لتعزيز ركوب الدرّاجات في المناطق الريفية والحضرية بحلول عام 2030. وتنصّ الخطة على تمهيد الطرق لسير أسرع للدرّاجات بحلول نهاية هذا العقد، والاهتمام بصورة أكبر بدرّاجات الشحن، وتوسيع أماكن انتظار الدرّاجات. وإضافة إلى ذلك، سيُجرى تخطيط مسارات الدرّاجات والسيارات بشكل منفصل قدر الإمكان.

وتهدف الخطة إلى مساعدة الأشخاص في ألمانيا على القيام بـ180 رحلة بالدرّاجة سنوياً بحلول عام 2030 بدلاً من 120 رحلة في المتوسط.

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