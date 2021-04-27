تامر عاشور عن صورته مع طفلة السرطان: «هنعمل حاجات تانية سوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن سوى مجرد صورة نشرها الفنان تامر عاشور خلال زيارته لأحد مستشفيات علاج السرطان، مداعبا بها الطفلة عندما كان يعطيها ثمرة برتقال قائلا «لا خدي أنتِ أنا صايم يا فاطره، بحبك»، لتنهال عليه الكثير من التعليقات التي تهاجمه على تلك الكلمة.

واختلفت الكثير من التعليقات التي كانت تلقى اللوم على الفنان تامر عاشور لتلك العبارة التي دونها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عندما نشر الصورة، قائلين «ملهاش لازمه، فيه هزار مقبول و فيه هزار مش ممكن، الصورة حلوة و كتر خيرك وكل حاجة بس المكتوب ممكن يضيع هدف أنت نفسك فيه».

وبينما كانت تنهال عليه التعليقات غير المؤيدة لتلك العبارة المصاحبة للصورة، كان هناك الكثير من المتابعين المدافعين عنه وعن ذلك الفعل، مبررين ذلك بأنه يداعب الفتاة ليس إلا، وعلق أحدهم قائلا «مفهوم طبعاً ياتامر.. وباين جداً قصدك من البوست ربنا يشفي كل مريض يارب زى مثلاً لما تقول لطفل صايم ولا زى كل سنة على سبيل الفكاهة، للأسف بقى فى عندنا سوء نقد سوء نوايا وأحياناً حب ظهور بأى حال واعتراض وتجريح وتحوير كلام غير مبرر».

وعلى الفور وعقب انتشار المنشور الخاص به والانتقادات التي تم توجيهها للفنان تامر عاشور من المنشور، نشر صورة له مع ذات الفتاة وهو يقبل يديها، موضحا أنه طوال مشواره الفني وعلى مدار سنوات طويله لم يلفظ منه لفظ تنمر على شخص سليم حتى يتنمر على مريض، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين اتخذوا كلامه على محمل التنمر نفوسهم ضعيفة، قائلا «صباح الخير.. أنا طول حياتي ومشواري عمري ما اتريقت على حد سليم علشان اتريق على مريض حاش لله.. واللي أخد كلامي تريقه على مريض نفوسهم ضعيفة وهم اللي مرضى بيفرقوا بين المريض والشخص الطبيعي.. لو نزلت صورتي مع أي طفل اللي هو غير مُكلف بالصيام وقولتله بأي طريقه متشربش مياه قدامي يا فاطر أو خد دي يا فاطر أانا صايم حد هيتكلم؟ مستحيل علشان طفل طبيعي».

واستكمل الفنان تامر عاشور حديثه قائلا «ناس كتير قوي محسوبين على هامش المجال الفني عمرهم ما شافوا مني حاجة وحشه غير إني مباديهمش مواعيد.. لاقيتلهم تعليقات كأنهم ما صدقوا لاقولي غلطة وأنصحهم إن العمر بيجري حاولو تعملو حاجة لنفسكم أولى.. البنت اللي في الصورة فضلت في حضني طول تصوير الإعلان وبحبها جدا جداومتفقين أنا وهي على حاجات كتير قوي هنعملها».