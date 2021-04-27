بعد وفاتها بكورونا.. القصة الكاملة لأزمة سيدة قطار سوهاج ونجلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر شهر من وقوع حادث قطار سوهاج، حتى توفت السيدة الأشهر في ذلك الحادث سيدة قطار سوهاج «الحاجة سمرة» متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، إذ أنها أصيبت به داخل دار الرعاية التي تولتها بمحافظة سوهاج بعد وقوع الحادث وانتشار قصتها مع ابنها الذي طردها من منزلها، وأثناء توجهها للسيدة زينب حتى تدعو لإبنها، إنقلب بها القطار إثر اصطدامه بقطار آخر.

بدأت قصة سيدة قطار سوهاج عندما ازدادت الخلافات بينها وبين ابنها الذي يعيش معها بمنزلها في محافظة المنيا، وبعد أن تصاعدت الأمور بينهما قام بطردها وتهديدها بأنه سيلقي أغراضها خارج المنزل، وبعد ذلك الموقف، استقلت هي قطار سوهاج المتجه للقاهرة لزيارة السيدة زينب حتى تدعو لابنها بالهداية حسب قولها في بث مباشر لـ«الوطن»، ولكن خلال مروره بمحافظة سوهاج اصطدم القطار بقطار آخر، ما أسفر عن وفاة وإصابة الكثيرين.

وعقب وقوع الحادث، حاول بعض المتواجدين في محل الحادث استخراج الأشخاص المصابين من أسفل القطار، وعندما وجد أحد الأشخاص السيدة «سمرة» سألها عن المرافق لها خلال رحلتها، لتجيبه بأنها بمفردها بعد أن طردها ابنها من منزلها، إذ أنها كانت تتوجه للسيدة زينب حتى تدعو له بالهداية.

التضامن تتكفل بحالتها باستضافتها بإحدى دور الرعاية

وعلى الفور تداول الكثيرون قصة سيدة قطار سوهاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على البحث عن السيدة واستضافتها في أحد دور الرعاية «دار مسنين» بمحافظة سوهاج، وأشادت سيدة قطار سوهاج «الحاجة سمرة» بعد زيارة «الوطن» لها خلال استضافتها في الدار بحسن معاملة الدار معها، مشيرة إلى أنها وجدت في الدار ما لم تجده في منزلها من اهتمام بها.

ولكن بعد مرور عدة أيام من ذلك الحدث، توفت اليوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل سيدة قطار سوهاج «الحاجة سمرة» إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما جعل البعض يتداول قصتها مره أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.