مشهد عودة مكي لخطيبته في الاختيار 2 يثير الجدل.. وفتيات: «خُلقنا ضيق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب الانتهاء الحلقة الـ 14 من مسلسل الاختيار2، تداول بعض المشاهدين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشهد عودة الضابط يوسف الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي لخطيبته عاليا والتي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، وتصدر ذلك المشهد تريند السوشيال ميديا.

وبالرغم من أهمية الأحداث التي يتناولها مسلسل الاختيار 2 في مشاهده، إذ أنه يروي قصص بطولية لضباط الشرطة وضباط الأمن الوطني، إلا أن قصة حب يوسف وعاليا أثارت اهتمام الكثير من المشاهدين والمتابعين، ما جعلهم يتحدثون عن جميع المشاهد التي تحدث بينهم عبر السوشيال ميديا.

وعلق الكثير من الفتيات الرافضين لموقف يوسف الذي اتخذه ضد خطيبته، إذ أنه طلب منها أن يبتعد عنها متخوفا من ما سيحدث لها من شعور بألم كبير حال استشهاده، ما جعلها تخبره بأن زميلها في العمل تقدم لخطبتها وأنها وافقت عليه، ليهاتف صديقتها على الفور ويطلب منها مساعدته في استعادتها، وجاءت الكثير من التعليقات لتؤيد ما فعلته عاليا، مشيرين إلى أن الرجل لا يعرف قيمة ما لديه إلا بعد الشعور بالفقدان قائلين «ده طبع الراجل مبيعرفش بقيمة اللي في إيده غير لما يضيع منه.. أيوه كان لازم تعمل كده عشان يرجعلها».

وعلى الجانب الآخر، رفض الكثير من الفتيات فعلتها تلك، مشيرين إلى أن تلك العلاقة بطبيعتها لن تستمر، إذ أن هذه الشخصية المترددة في اتخاذ خطوة رسمية في العلاقة دائما ما تشعر وكأنها لا تريد أن تربط نفسها بعلاقة رسمية، ما يجعله دائم التردد في استكمال تلك العلاقة، ولا يعاني في مثل تلك العلاقة سوى الفتاة قائلين «العلاقة دي عمرها ما هتكمل.. طول ماهو متردد ياخد خطوة رسمي هيفضل متردد عشان يكمل العلاقة».

ومسلسل الاختيار 2 من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال السباق الرمضاني 2021، إذ حرص فريق عمل مسلسل الاختيار 1 بعد النجاح الكبير الذي حققه على إعداد الجزء الثاني منه، والمسلسل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي والفنانة أسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم، من إخراج بيتر ميمي.