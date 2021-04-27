تجنب الإضاءة.. كيف تتغلب على صداع ما بعد الإفطار في خطوات بسيطة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يأتي شهر رمضان الكريم وتزداد الشكوى حول زيادة الشعور بـ الصداع، سواء كان ذلك قبل الإفطار خلال ساعات الصيام، أو بعد الإفطار، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والقلق والتوتر، ومن الممكن أن يكون الصداع مؤشرا للإصابة بأحد الأمراض المزمنة مثل الضغط المرتفع أو المنخفض، أو سكر الدم.

ونرصد من خلال هذا التقرير أسباب الشعور بالصداع خلال ساعات الصيام، وكيفية التغلب عليه خلال ساعات الصيام وبعض الإفطار، وفق موقع «بولدسكاي» المعني بالشؤون الصحية، نقلا عن «العربية»، كالتالي:

كيفية التغلب على الصداع أثناء الصيام وبعد الإفطار

- من الضروري أن يتم الابتعاد عن أي من مصادر التوتر.

- عند الشعور بالصداع الشديد، على المريض أن يغلق عينيه لفترة زمنية ليست بقليلة، مع تجنب التعرض لأي من مصادر الضوء.

- من الضروري أن يتم الابتعاد عن شاشة الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، وتجنب النظر في شاشة الموبايل حتى يزول ألم الصداع.

- في كثير من الأحيان، يكون العلاج في الوقوف تحت الماء الجاري والاستحمام، أو حتى الاسترخاء في الماء الدافئ لبعض الوقت.

- من الممكن أن يقوم المريض بالتدليك بحركة دائرية في رأسه، ففي كثير من الأحيان يصبح تدليك منطقة الجبهة من العلاجات الفعالة للصداع، حيث يقضي ذلك على الصداع بالفعل، فعند الشعور بالصداع يمكن الاستلقاء على ظهرك والبدء في تدليك الرأس والجبهة لبعض الوقت، وستشعر بفارق فوري.

- من الممكن الاستعانة بتمارين النفس، إذ يقوم المريض بالتنفس بعمق، وهو من أفضل الأشياء التي قد تقضي على الصداع، من خلال الجلوس وإغلاق العين، ثم البدأ بالتنفس بعمق وببطء إلى أن تشعر أن الهواء يملأ معدتك، ثم أخرج الهواء ببطء شديد.