صالح جمعة: صوفينار هي اللي بدأت.. الراقصة: أنت مش توم كروز علشان أعاكسك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت أزمة اللاعب صالح جمعة، بنادي سيراميكا كليوباترا والراقصة صافيناز، تثير الجدل مجددًا، رغم مرور عدة أشهر عليها، لكن برنامج «شيخ الحارة والجريئة» كان سببًا في إثارة الجدل حولهما من جديد، عقب تصريحاتهما المثيرة في البرنامج.

البداية كانت من الراقصة صافيناز التي تحدثت عن الأزمة موضحة موقفها، من خلال تصريحاتها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، ليرد اليوم اللاعب صالح جمعة، من خلال استضافته في البرنامج ذاته، وتخرج أيضًا الراقصة صافيناز معقبة على تصريحات لاعب نادي سيراميكا كليوباترا.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، كيف تحدث صالح جمعة وصافيناز عن أزمتهما مجددًا.

صالح جمعة: هي اللي عاكستني

«بعتت لي 3 ورود وبوسة» هكذا بدأ اللاعب صالح جمعة، في نادي سيراميكا كليوباترا، الحديث عن أزمته، موضحًا أنه لم يبدأ بالحديث مع الراقصة صوفينار «قابلت مع صوفينار مع بعض الأصدقاء، وبعدها بعتتلي 3 ورود وبوسة وأنا رديت بقلبين وده كل اللي حصل».

واستكمل «صالح» في تصريحاته «فوجئت بعدها إنها قامت بإلغاء الرسالة وهي خاصية في الإنستجرام، وقامت بعدها بنشر الشات بيننا على صفحتها، وهي لو متعرفنيش زي ما بتقول مكنتش عملت كل ده ونزلت الشات اللي بيننا».

صافيناز: أنت مش توم كروز عشان أعاكسك

وقبل أيام قليلة، كانت الراقصة صافيناز هي ضيف برنامج «شيخ الحارة والجريئة» التي تحدثت عن أزمتها مع اللاعب صالح جمعة «لم أفتعل مشكلتي مع صالح جمعة عشان التريند يا ريت كانت المشكلة كده، أنا مش من الناس اللي بعمل تريندات، وبعمل شغلي بس» مؤكدة بأنها لم ترَ اللاعب من قبل «ممكن يكون حد زق صالح جمعة عليّ وعمري ما شوفته ومعرفهوش، هو عاكسني ومسح الرسالة وقال للناس إني بعت وردة له وعاكسته».

وعقب تصريحات اللاعب صالح جمعة، اليوم، خرجت الراقصة صافيناز في مقطع فيديو عبر حسابها على «فيس بوك» نافية من خلاله حديث اللاعب قائلة: «خليك راجل وقول عاكستها وخلاص، لو مرة واحدة في حياتك خليك صريح مع الجمهور، وخليك صريح مع نفسك».

وأضافت «صافيناز» خلال مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك»: «أنا هعاكسك إزاي، أنت بتكذب ومش بتقول الحقيقة، والرسالة موجودة، اللي أنت عمله ده مش جريمة، معاكسة بسيطة وأنا رديت عليك بذوق، وقدر الناس واطلع قول أنه حصل وأنا عاكست صوفينار، وماتكذبش وتقول عاكستك، أنت مش توم كروز ولا جيمس بوند علشان أعاكسك».