«الوردة عشاني؟».. نور عمرو دياب في جلسة تصوير أثارت إعجاب متابعيها: أنتِ عظيمة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت نور عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من الصور التي ظهرت من خلالها بإطلالة رقيقة أثارت إعجابهم.

وظهرت «نور» في جلسة التصوير وهي مرتدية جاكت «جينز» قصير وعليه «جيبة» قصيرة باللون البنفسجي، ممسكة بيدها «وردة» ومعلقة على الصور بسؤال «الوردة عشاني؟».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور «هادية أوي وراقية، ربنا يهديكي» «ما شاء الله قمر» «أمورة أوي» «الشياكة» «قلبي، جميلة جدًا» «أنتي كلك باباكي» «أنتي حاجة عظمة كده ما شاء الله».

صور نور عمرو دياب

واعتادت نور عمرو دياب، مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصور وإطلالات لها، وغالبًا ما جذب إعجاب متابعيها خاصة إنها تظهر بشكل لائق دون تجاوز في ملابسها.

وفي وقت سابق ظهرت «نور» بإطلالة «كاجوال»، وكانت مرتدية بلوزة باللون البني وبنطلون جينز، وتفاعل معها متابعوها في إبداء إعجابهم والتعليقات، وكان من ضمن المتفاعلين الفنانة دينا الشربيني.

ورغم انفصال الفنانة دينا الشربيني والفنان عمرو دياب، إلا أن التفاعل بين «دينا» و«نور» ابنة الهضبة، مازال مستمرًا، وكانت «دينا» نشرت قبل ذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات، وتفاعلت معها نور ابنة الفنان عمرو دياب، التي علقت لبها بوضع «إيموشن» معجب بها، وتفاعل المتابعون في الرد عليها: «فرحيني وقولي إن بابا لسة معها؟» و«هما رجعوا لبعض مش كدا».