ياسمين صبري تنعى جدتها: «أمي التانية اللي ربتني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة ياسمين صبري تدوينة لها، عبر مواقع تداول التدوينات القصيرة «تويتر» معلنة من خلالها وفاة جدتها التي ربتها قائلة: «توفت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله».

وعقب نشر الفنانة ياسمين صبري لتلك التدوينة التي أعلنت من خلالها وفاة جدتها، انهالت عليها تعليقات المتابعين لها الذين حرصوا على تعزيتها بكثير من العبارات المختلفة، والتي تدل على مشاعر حب المتابعين لها، وحزنهم على ما أصاب الفنانة ياسمين صبري من بلاء معلقين «البقاء والدوام لله رب العالمين الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان»، وعلق آخر «الله يرحمها توفت في أيام فضيلة وكلها مغفرة ورحمة، ربي يسكنها فسيح جناته والبقاء لله».

وذكرت الفنانة ياسمين صبري خلال نعيها لجدتها على تويتر، أن جدتها التي توفت تدعى «كريمة»، وهي التي ربتها، وجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري من مواليد عام 1987، ولدت في الإسكندرية ونشأت في عائلة ثرية ومشهورة، وكانت من أسرة أرستقراطية، إذ أن والدها طبيب ووالدتها مهندسة ديكور، ونشأت في بيئة بها ترابط أسري، إذ ساهمت جدتها التي توفيت «كريمة» في تربيتها.

لم تشترك الفنانة ياسمين صبري هذا العام في السباق الرمضاني 2021 بعمل فني لها، إذ أن آخر أعمالها كان مسلسل فرصة تانية الذي تمت إذاعته خلال العام الماضي، وتزوجت الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال المشهور أحمد أبو هشيمة، وكان آخر ظهور لها بفستان أسود بأكمام شفافة.