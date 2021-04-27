كورونا اليوم: 5 خطوات لمنع انتشار الفيروس.. و3 مكونات من الأعشان تكافح كوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

5 خطوات لمنع انتشار الفيروس

خطوات لمنع انتشار كوفيد-19، وفقا لموقع timesofindia، تتمثل في، ارتدِ كمامات مناسبة، مارس التباعد الاجتماعي، ابق في المنزل ولا تخرج إلا في حالة الطوارئ، اغسل وعقم يديك بانتظام، نظام التهوية المناسب أمر لا بد منه.

3 مكونات أعشان تكافح كوفيد

3 مكونات من الأعشاب يمكن أن تساعدك على تعزيز المناعة ومكافحة كورونا وفقا لموقع timesofindia.

أوراق الكاري، أوراق الريحان، العسل، فهذه المكونات تساعدك على تعزيز المناعة ومكافحة كورونا.

لماذا النساء أكثر عرضة للإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاحات "كوفيد-19"؟

من الطبيعي تماما أن يلاحظ الأشخاص الآثار الجانبية للقاحات "كوفيد-19"، ما يخبرنا بأن جهاز المناعة يستجيب لمحاربة المرض كما ينبغي، ومع ذلك، تم الإبلاغ عن آثار جانبية لدى النساء أكثر بكثير من الرجال بعد تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في النرويج، فيما يتعلق بتوزيع جرعات اللقاح بين الجنسين.

وقد يكون أحد التفسيرات هو أن النساء أكثر عرضة للإبلاغ عن الآثار الجانبية لنظام الرعاية الصحية، لكن الاختلافات البيولوجية المتعلقة بالجنس قد تكون جزءا من السبب أيضا، وفقا لروسيا اليوم.