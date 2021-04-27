غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بنيو لوك جديد: «ليه عملتي كده؟!»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها بالظهور بنيو لوك غير تقليدي، ضمن أحداث مسلسل لحم غزال، المذاع على شاشة «أم بي سي مصر»، ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

غادة عبد الرازق بنيو لوك جديد

وظهرت غادة عبد الرازق بشعر قرمزي فاتح «روز»، والذي تميز بأنه طويل ومنسدل ويحمل بعض التموجات «ويفي»، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وفستان سوارية باللون نفسه تميز بأنه طويل وبأكمام ممتددة حتى المعصمين مزود بريش طويل، مع الاعتماد على فصوص لامعة حول منطقة الصدر، من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس.

وسرعان ما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة تصوير الفنانة باللوك الجديد، والتي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «ليه عملتي كده؟!.. اللون غريب جدا ومش لايق عليكي»، و«ملكة جمال وزي القمر»، و«اللون مش تقليدي بس حلو.. الخروج بره الصندوق مطلوب برده».

غادة عبدالرازق عروسة في أحدث ظهور لها

ومنذ أيام، شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جلسة تصوير لها من كواليس مسلسل لحم غزال، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مطلة بفستان زفاف أبيض من الدانيتل، والذي تميز بأنه مكشوف الصدر والظهر وبدون أكتاف، من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، والإستايلست منى الزرقاني، والذي نسقته مع مكياج سموكي أحمر الشفاه باللون البينك.

وحققت صور الفنانة بفستان الزفاف تفاعلا واسعا، ومن بين التعليقات: «غادة أنتي جميلة الجميلات، قمر أوي، ايه الحلاوة دي بجد، الفستان تحفة عليكي، السلطانة، الجمال عدى الكلام، يا غزال يا قمر، هتتجوزي تاني ولا أيه».

يشار إلى أن مسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.