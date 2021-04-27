وصلة غزل من ابنتي أحمد زاهر لوالدهما في عيد ميلاده: «بحبك يا أحلى زوز» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت أسرة الفنان أحمد زاهر، بعيد ميلاده اليوم 27 أبريل، على طريقتهم الخاصة، وشاركت ابنتاه «ليلي وملك»، العديد من الصور التي تجمع بينهم عبر حساباتهن الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يُلقب الفنان أحمد زاهر بـ«أبو البنات»، ودائمًا ما يظهر برفقتهن خلال البرامج واللقاءات التلفزيونية ويشارك العديد من الصور بصحبتهن.

وشاركت ليلى زاهر، عددا من الصور التي تجمعها بوالدها متغزلةً به قائلةً: «كل سنة وأنت طيب يا أحلى زوز بحبك.. للقمر».

وعلق الفنان على رسالة ابنته قائلًا: «وإنتي طيبة يا أحلى وأطعم بنوتة في الدنيا ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا قلبي».

وكانت حرصت ابنة الفنان أحمد زاهر «ملك»، على معايدة والدها في عيد ميلاده، من خلال مشاركة عدد من الصور التي جمعت بينهما، قائلةً: «عيد ميلاد سعيد لعمودي الفقري بحبك زيزو، ليرد قائلا: «وإنتي طيبة يا حبيبة أبوكي يا أغلى وأجمل بنوتة في الدنيا ربنا يخليكي ليا يا أطيب إنسانة في الكون بحبك يا لوكا».

زوجة أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاده

وعلى طريقتها الخاصة احتفلت زوجة الفنان أحمد زاهر، بعيد ميلاده، قائلةً: «كل سنة وأنت طيب يا أغلي هدية من عند ربنا ليا ضهري وسندي وعزوتي وأهلي، جوزي وصاحبي وأخويا وأبويا».

وتابعت زوجة الفنان خلال منشورها، قائلةً: «عشرة سنيني وحب العمر كله، أبو بناتي وحبيبي ربنا يخليك لينا وميحرمناش منك أبدا يارب وأشوفك السنه الجاية محقق الي لسه بتتمناه».

وبين الحين والآخر يتغزل الفنان أحمد زاهر في أعمال بناته اللتي يقدمونها عبر شاشات التلفزيون، وكان آخرها دعمه لابنته ملك، خلال دورها في مسلسل نسل الأغراب، مع الفنان أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.