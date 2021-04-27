5 لقاحات ضد فيروس كورونا في مصر.. ما الفارق بينهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تسابق الحكومة المصرية الزمن لإنتاج أكبر عدد ممكن من جرعات اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا المستجد، كوسيلة وقائية ضد كوفيد-19، لتقليل معدل الإصابات والوفيات

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطارئ؛ لاستخدام لقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية، ليبلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية خمسة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقًا للقاحات "سينوفارم"، و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح سبوتنيك v ولقاح أسترازنيكا AZD 1222.

الخليج 365 يستعرض في هذا التقرير الفارق بين هذه اللقاحات الخمسة التي تم اعتمادها في مصر.

لقاح سينوفاك

لقاح سينوفاك الصيني أو "كورونافاك"، يعمل باستخدام جزيئات فيروسية مقتولة لتعريض جهاز المناعة في الجسم للفيروس دون المخاطرة برد فعل خطير للمرض، ويعتمد طريقة تقليدية للتلقيح تستخدم بنجاح في العديد من اللقاحات المعروفة مثل تلك المرتبطة بداء الكلب.

نسبة الفعالية

فعالية هذا اللقاح الصيني منخفضة، إذ أظهرت نتائج التجارب الطبية السريرية التي أجريت في البرازيل وإندونيسيا أن لقاح "كورونافاك" حقق نسبة فعالية تراوحت بين 50 و78%.

يمكن تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية.

السعر

وفقا لبي بي سي، فإن سعر الجرعة حوالي 13.60 دولاراً، ما يعادل 200 جنيه مصري.

لقاح سينوفارم

"سينوفارم" لقاح معطل، أي يحتوي على الفيروس الذي تم إنشاؤه في المختبر ثم تم قتله، تم تجريبه على القوارض والأرانب والقرود دون أن يسبب أي آثار جانبية، وفقا لسكاي نيوز.

نسبة الفعالية

أظهرت النتائج فعاليته بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا، وسجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض، وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

عدد الجرعات

يوصى بأخذ جرعتين من اللقاح بفاصل 28 يوما، لأن الأولى توفر حماية بنسبة 97% فقط، لذا فإن التطعيم بجرعتين يرفع نسبة الحماية إلى 100%.

أثار جانبية خفيفة

يسبب التطعيم احمرار أو تورم أو ألم حول موقع الحقن، كما أنه أحيانا يعاني الشخص من التعب والحمى والصداع وألم الأطراف.

استخدم في مصر

وفقا لوزيرة الصحة، هالة زايد، فإنه من خلال لقاح سينوفارم تم تطعيم الأطقم الطبية وتلقيح المواطنين من ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن.

السعر

100 جنيه مصري للجرعة الواحدة و200 جنيه مصري للجرعتين كحد أقصى.

لقاح سبوتنيك v

اللقاح الروسي المسمى Sputnik V هو الأول في العالم الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام على البشر، تستخدم روسيا تقنيتا اثنتين من ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المختلف؛ Ad5 و Ad26، للحقن الأول والثاني.

نسبة الفعالية

أكدت وكالة تاس الروسية، أنه وفقًا لبيانات 3.8 مليون روسي تلقوا جرعتى لقاح سبوتنيك v خلال الفترة من 5 ديسمبر 2020 حتى 31 مارس 2021، فإن فاعلية لقاح vSputnik بلغت 97.6%.

أثار جانبية خفيفة

أفاد بعض من حصلوا على اللقاح بشعور بألم في الرأس، وآلام في العضلات والمفاصل، كانت كل هذه الأعراض خفيفة وشائعة جدًا في العديد من لقاحات الفيروسات الغدية الأخرى، لذلك تم اعتبار Sputnik V لقاح آمنًا.

السعر

حوالي 11 دولار، 165 جنيه مصري وفقا لوزارة الصحة الروسية.

لقاح كوفيشيلد/استرازينيكا

لقاح كوفيشيلد/استرازينيكا، مصنوع من نسخة ضعيفة ومعدلة من الفيروسات الغدية وهو فيروس نزلات البرد، وتم تطويره بالتعاون مع شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، من إنتاج معهد سيروم بالهند.

نسبة الفعالية

يظهر فعالية بنسبة 90%و 62% في نظامين مختلفين من الجرعات، كما أظهرت جرعتان كاملتان متباعدتان في الشهر فعالية بنسبة 62%، بينما أظهرت جرعة منخفضة متبوعة بجرعة كاملة فاعلية بنسبة 90%.

السعر

يتم تسعير Covishield في الهند من 500 إلى 600 روبية روبية، ما يعادل 108 إلى 130 جنيه مصري، وفقا لموقع TimesNowNews.

لقاح أسترازينيكا AZD 1222

لقاح أكسفورد–أسترازينيكا أو AZD1222، ويُعرف كذلك باسم ChAdOx1 nCoV-19، هو عبارة عن فيروس رشح عادي جرى تعديله وراثيا، وهو عادة ما يصيب قرود الشمبانزي، وقد جرى تعديل الفيروس لمنعه من إصابة الأشخاص، ولكي يحمل نماذج لجزء من فيروس كورونا، وبمجرد حقنه يتعرف عليه جهاز المناعة في الجسم ويعتبره تهديدا فيحاول تدميره.

نسبة الفعالية

وفقا للدراسات، يمنح هذا اللقاح فعالية تبلغ 90% بعد تلقى الجرعتين.

آثار جانبية

كانت التفاعلات الضائرة الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي الحساسية في موقع الحقن، وألم موقع الحقن، والصداع، والتعب، والألم العضلي، والشعور بالضيق، والحمى، والقشعريرة، وآلام المفاصل، والغثيان.

السعر

وفقا لشركة "أسترا زينيكا، فالسعر يتراوح ما بين 3 و5 دولارات للجرعة الواحدة، ما يعني أن الجرعتين كحد أقصى 10 دولار، أي حوالي 156 جنيه مصري.