موديلات فساتين زفاف بأوشحة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:37 مساءً - تتميز فساتين عروس 2021 بتصاميم غير تقليدية، إن أردت إطلالة مميزة وأنيقة ومحتمشة اخترنا لك صيحة فساتين زفاف بأوشحة التي تليق بزفافك الفخم. إليك اختياراتنا من هذه الصيحة لعروس 2021:

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فستان زهير مراد

فستان من زهير مراد

أعجبنا فستان زهير مراد لعروس ربيع 2021 المزين بوشاح طويل مطرز بطريقة مميزة وفخمة، يمكن للعروس المحجبة اختيار هذا النوع من الفستان كونه يضفي الكثير من الفخامة والأناقة على إطلالتها.

فستان جورج حبيقة

فستان من جورج حبيقة

وشاح صغير زيّن فستان جورج حبيقة لعروس 2021 ، الوشاح بأكمام قصيرة وغطى تصميم الفستان عند الصدر. يمكن ارتداء هذا النوع من الفساتين خلال جلسة التصوير لإبراز جمال فستانك.

نعيم خان

فستان من نعيم خان

اخنرتا وشاحاً للعروس من مجموعة نعيم خان مطرز ويلامس الأرض، لا تضاف الطرحة غلى هذا النوع من الفساتين حتى لا تظهر العروس بإطلالة عشوائية.

مونيك لولييه

مونيك لولييه -الصورة من موقع Brides

للعروس التي تحب الفساتين الميدي اخترنا لها هذا التصميم من دار مونيك لولييه، الوشاح بقماش ناعم جداً يغطى الأكتاف.

Alexandra Grecco

Alexandra Grecco- الصورة من موقع Brides

للعروس التي تحب إضافة لمسة من الريش يمكنها اختيار هذا الفستان من Alexandra Grecco مع وشاح ناعم من الريش.

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