كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:37 مساءً - تتميز مدونة الموضة الكويتية نهى نبيل بأناقتها واختيارها دائماً لقطع أزياء مميزة تساعدها في الظهور بإطلالات يومية راقية وأنيقة.



ورغم حب نهى نبيل الواضح للألوان، إلا أنها تتقن اختيار قطع الأزياء ذات اللون الأسود، لتنسيق إطلالة فخمة وجذابة تخطف الأنظار بالأسود.



وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل إطلالات باللون الأسود من نهى نبيل، لتستوحي من بينها إطلالاتكِ المناسبة:



نهى نبيل بمعطف أسود مع حذاء بوت طويل





نهى نبيل بمعطف أسود وبوت طويل-الصورة من حسابها على انستغرام





في إطلالة شتوية فخمة، نسقت نهى نبيل المعطف الأسود مع بنطلون ضيق بنفس اللون، وحقيبة كتف مُصممة من الجلد الأسود من ماركة شانيل Chanel.



واعتمدت نهى نبيل مع هذه الإطلالة الفخمة، حذاء بوت يجمع بين اللونين الأسود والبيج، وهو مُصمم بمقدمة مُدببة وبدون كعب، مع أربطة أمامية من الجلد، مما منحها إطلالة راقية وجذابة.

تابعي المزيد: فساتين رمضانية بتصاميم مختلفة من نورا محم



نهى نبيل بجاكيت منفوخ باللون الأسود





نهى نبيل بجاكيت منفوخ أسود وبنطلون من الجلد- الصورة من حسابها على انستغرام





أصبح الجاكيت المنفوخ قطعة أزياء أساسية داخل خزانة أغلب الفتيات خلال فصل الشتاء، نظراً لقدرته الهائلة على التدفئة والحماية من الأمطار، إضافة إلى إمكانية تنسيقه مع مختلف الإطلالات وقطع الأزياء.



وفي إطلالة شتوية أنيقة، نسقت نهى نبيل الجاكيت المنفوخ الأسود المُصمم من جيوب أمامية ذات أغطية كبيرة منفوخة، مع ياقة عريضة، إضافة إلى حزام عريض على الخصر.



واعتمدت نهى نبيل مع إطلالتها بنطلوناً ضيقاً من الجلد الأسود، مع حذاء بوت قصير باللون الأسود، صُمم بأربطة أمامية وبكعب عريض وعالٍ، إضافة إلى حقيبة كتف صغيرة باللون الأسود.

تابعي المزيد: فساتين الأوسكار 2021 أوصلت رسالة واضحة ممنوع الكاجوال والقناع مرفوض!



نهى نبيل بالجاكيت الجلد الأسود

نهى نبيل بجاكيت من الجلد الأسود- الصورة من حسابها على انستغرام





في إطلالة أنيقة وجذابة، نسقت نهى نبيل الجاكيت الأسود المُصمم من الجلد، مع بنطلون ضيق من الجلد الأسود، بطريقة عصرية وغير تقليدية.



وصُمم الجاكيت بياقة قصيرة وعريضة، وجاء متصلاً عند الأطراف بوشاح طويل باللون البيج، أشبه بالتنورة الطويلة، فيما نسقت نهى نبيل معه حذاء بوت ذي رقبة طويلة باللون الأسود، وحقيبة يد صغيرة من الجلد الأسود، وتوب بنفس اللون.

تابعي المزيد: موديلات جمبسوت من وحي نوال الزغبي



نهى نبيل بـHoodi أسود مُطرز





نهى نبيل بهودي أسود- الصورة من حسابها على انستغرام





جرت العادة أن يُصمم الهودي Hoodi بطريقة كاجوال وعصرية، بشكل يجعله قطعة أزياء بسيطة تناسب الخروجات السريعة، ولكن استطاعت نهى نبيل اعتماده بشكل أكثر ابتكاراً وأناقة، حيث اعتمدت Hoodi أسود اللون، ذا تطريزات من الخرز الفضي اللامع على أحد الذراعين، مما منحها إطلالة أكثر أناقة وجاذبية.



ونسقت نهى نبيل مع هذه الإطلالة العصرية، بنطلونَ بوي فيريند جينز واسعاً باللون الأزرق الداكن، مع حذاء بوت ذي رقبة قصيرة وأربطة أمامية.

تابعي المزيد: استوحي إطلالتك بالجينز من النجمات