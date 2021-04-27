صور موديلات التوربان للعروس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:37 مساءً - تعتمد معظم مدونات الموضة المحجبات إطلالة التوربان فهو من الصيحات الرائجة خلال هذه الفترة، لكن هل تعتمده العروس؟ الإجابة نعم. ومن إنستغرام عدنا لعروستنا بالعديد من الموديلات لعروس 2021 التي تليق بإطلالة يوم زفافها :

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توربان ناعم

الصورة من حساب المصمم فضل جابر على إنستغرام

يتم تنسيق التوربان مع الفستان، وعندما تختار العروس فستانها يجب أن تطلب من مصمم الفستان خياطة توربان من القمناش واللون عينه فهو يجب أن يتبع الإطلالة والفستان. ومن موديلات التوربان الرائجة هي ربطة التوربان الناعمة وبدون طرحة إن أحبت العروس.

التوربان والطرحة

الصورة من حساب المصممة سارة صالح على إنستغرام

تسأل العروس نفسها كيف سأرتدي التروبان والطرحة في آن واحد؟ هو أمر سهل يمكن تنسيق التوربان مع الطرحة فمثلا طرحة العروس المطرزة يتم تنسيقها مع التوربان من القماش الغير مطرز والعكس صحيح. وهنا يأتي دور منسقة الحجاب التي ستساعدك في اختيار الحجاب المناسب لشكل وجهك وطوديل الطرحة.

أكسسوارات مع التوربان

الصورة من حساب المصور سعيد محمد على إنستغرام

لايعني اختيار التوربان أنك ستتخلين عن اكسسوارات مهمة في إطلالتك كالتاج مثلا، فيمكن أن تضيف العروس التاج الناعم أو الموديل المناسب لشكل التوربان ويليق بالطرحة. حتى أنه يمكن إختيار أقراط الأذن ويفضل أن تكون بتصميم ناعم.

نصيحة أخيرة

الصورة من حساب Urban Turban By Mada على إنستغرام

على العروس المحجبة ان تتابع كل صيحات الموضة الخاصة بالحجاب ولا تبالغ بإطلالتها، اما بالنسبة للتوربان فسيزيد من جمال إطلالتك ويبرز ملامح وجهك ولا مانع من استشارة منسقة حجاب التي ستساعد في تطبيق موديل التوربان المنساب للفستان وتقوم بتثبيته بطريقة منسقة.

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