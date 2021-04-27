لفات حجاب بالألوان الفاتحة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:37 مساءً - في الفترات الأخيرة لاحظنا اهتمام المحجبات بإبراز أناقتهن بالحجاب إلى جانب الحشمة؛ حيث يمنح الحجاب المرأة إحساساً بالحرية والراحة، ولتظهري بإطلالة مثالية فلا بد لكل فتاة أن تراعي لون بشرتها واللفات المناسبة لوجهها، واليوم نعرفك على أبرز لفات وألوان الحجاب بالدرجات الفاتحة المناسبة لربيع وصيف 2021.



الألوان الفاتحة المناسبة للون بشرتك

امل الانصاري بحجاب زهري -الصورة من حسابها على الانستغرام



قبل البدء بالألوان التي يمكنك اعتمادها في حجابك، يجب أن تتذكري أن الغرض الرئيسي من الحجاب هو المظهر البسيط، مهما كان شكل حجابك، فعليك أن تبدي أنيقة، ولا تبالغي، واحذري من أن ترتدي الألوان التي تجعل لون بشرتك يبدو باهتاً؛ فالبشرة الفاتحة يمكنها اعتماد الحجاب بألوان الباستيل المختلفة أو الياقوت والأزرق الملكي، واحذري اعتماد البيج والجملي؛ لأنها ستجعل بشرتك تبدو أفتح وشاحبة، فيما يجب على صاحبة البشرة المتوسطة اختيار درجات الأصفر الفاتحة والبيج والرمادي الفاتح؛ حيث تعطي إطلالتك توهجاً صحياً، ولكن تجنَّبي الألوان الباستيل الأكثر رواجاً في هذا الموسم، أما إذا كنتِ ذات بشرة داكنة، فتقريباً كل الألوان تتناسب معك، ولكن ننصحك بدرجة العاج بدلاً من الأبيض النقي أو ألوان الباستيل ودرجات البني الفاتحة، ولصاحبة البشرة البرونزية، لا تترددي في اعتماد البني الفاتح والبرتقالي والأصفر؛ حيث سيكملان بشرتك بشكل جميل، ومن الأفضل تجنُّب ألوان الباستيل واللون الأبيض؛ حيث ستجعل البشرة تبدو أغمق من الطبيعي، أما صاحبة البشرة الزيتونية فعليها الاعتماد على الوردي الباهت والفاتح والمارون؛ حيث تبدو جميع الألوان تقريباً جيدة على بشرتها باستثناء ألوان الباستيل والظلال الخضراء؛ لأن ذلك سيُبرز درجة اللون الأخضر في لون بشرتك.

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لفات حجاب مناسبة للألوان الفاتحة

لينا صنوبر بحجاب ملفوف تحت الذقن -الصورة من حسابها على الانستغرام





يمكنك -عزيرتي- اعتماد عدة لفات حجاب تتناسب مع الألوان الفاتحة، ولتواكبي صيحات مدونات الموضة، فقد أطلت خبيرة التجميل السعودية، أمل الأنصاري، بحجاب زهري من الشيفون المنسدل والمناسب مع العباية، ولفَّته بأسلوب عفوي ناعم منسدل على أحد كتفيها، فيما ظهرت مدونة الموضة المصرية، آية فوزي، بحجاب نيود ملفوف بشكل دائري ومجمع في الخلف مع حجاب أبيض قطني ليتناسب مع صاحبات الوجه الدائري، وعن مدونة الموضة، آية سكر، فقد تزينت بحجاب زهري ملفوف من الخلف بأسلوب التوربان مع نظارة واكسسوارات عصرية تكمل جمالها، وظهرت البلوغر الفلسطينية، لينا صنوبر، بحجاب زهري ضيّق مقيد تحت الذقن؛ ليُظهر الفك بأسلوب ناعم وبارز، أما البلوغر والمؤثرة المصرية، منة السني، فلجأت لحجاب التوربان بقماش الشيفون الزهري؛ ليمنحها أناقة حيوية مميزة مع إطلالتها الكاجوال.

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