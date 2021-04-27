حيل ذكية لإصلاح الأظافر المتكسرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:37 مساءً - الكثيرات من الفتيات يهتممن بجمال أظافرهن وطولها؛ حتى يتمكَّنَّ من وضع طلاء الأظافر بأسلوب مميز ومناسب لأناقتهن، وعلى الرغم من ذلك يواجهن صعوبة تكسُّر الأظافر بشكل دائم، حتى بات هذا الأمر يشكل لهن إزعاجاً مستمراً، ولنسهِّل عليكن عملية البحث عن حيل إصلاح الأظافر المتكسرة، فقد رصدنا لكُنَّ اليوم عدة طرق فيما يلي، فاعتمدنها لجمالكن.



بودرة الأكريليك لإصلاح الأظافر المتكسرة

بودرة الأكريليك لإصلاح الأظافر المتكسرة



على الرغم من أن الكثيرات من الفتيات يبتعدن عن هذه الحيلة، فإنها من الحيل الأكثر فعالية، فقط قومي بوضع طلاء الأظافر الشفاف على كامل الظفر المتكسر وانثري فوقه بودرة الأكريليك أو بودرة البيكينغ صودا، وبعدها قلّمي الظفر للتخلّص من التعرّجات الموجودة فيه، وستحصلين على إطلالة مُرْضِيَة، وتمنحك أناقة ناعمة في مختلف مناسباتك.

تابعي المزيد: طريقة عمل ملمع للاظافر



إصلاح الأظافر المتكسرة بأكياس الشاي

إصلاح الأظافر المتكسرة بأكياس الشاي



لمظهر عملي وسريع يجعلك تظهرين بإطلالة متألقة في مناسباتك، استغلي ورق أكياس الشاي لإصلاح أظافرك المتكسرة، وذلك من خلال قص جزء صغير من الكيس، وضَعِي طبقة من طلاء الأظافر الشفاف على ظفرك، ثم ضعي الورقة على الظفر المكسور، واضغطي عليها برفق بواسطة أداة التنقيط بإحدى أعواد القطن لتتمكن الورقة من الثبات في مكانها، وبعدما تجف ضعي طبقة أخرى من لون طلاء الأظافر المفضل لكِ، ولكن نذكِّرك -عزيزتي- بأن هذه الطريقة غير فعالة إذا كان الظفر مكسوراً بشكل كامل، أي يجب أن يكون الظفر ما زال عالقاً بالظفر الأساسي حتى تتمكن أكياس الشاي من حل هذه المشكلة لكِ.

تابعي المزيد: أفضل الخطوات المنزلية لتفادي عدوى فطريات الأظافر



الشريط اللاصق لإصلاح الأظافر المتكسرة

الشريط اللاصق لإصلاح الأظافر المتكسرة

تجهل الكثيرات من الفتيات أنه يمكنهن استعمال الشريط اللاصق لعلاج مشكلة الأظافر المتكسرة، وذلك من خلال طريقة سهلة وسريعة، فقط قومي بقص جزء صغير من الشريط اللاصق، وضعيه على ظفرك المكسور، ثم مرِّري مبرد الأظافر على الجزء الملصوق حتى يخفَّ سمكُه قليلاً، وبعدها يمكنك وضع طلاء الأظافر المفضل لديك؛ لتظهري بإطلالة جميلة.

تابعي المزيد: طرق مكافحة هشاشة الأظافر في رمضان