أجدد العطور الزهرية لإطلالاتك اليومية في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:37 مساءً - العطور الزهرية أحد خيارات العطور النسائية التي تناسب جميع الأوقات والفصول، فهي عطور حيوية برائحة فواحة تعزز من أناقة المرأة وجمال إطلالتها. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة رائعة من أجدد العطور الزهرية الصادرة من أهم الماركات العالمية، لتختاري من بينها ما يناسب إطلالاتك اليومية في شهر رمضان.



Valentino Voce Viva Eau de Parfum من فالنتينو

Voce Viva Eau de Parfum



يمزج هذا العطر الصادر من دار Valentino فالنتينو، بين باقة رائعة من الأزهار الفواحة، مثل الغاردينيا وزهر البرتقال وروائح الحمضيات الهشة، مع قاعدة خشبية ولمسة حلوة من رائحة الفانيليا والمسك. إنه عطر نسائي يعزز من شخصية المرأة ويترك أثراً أينما ذهبت، وهو أحد أفضل خيارات العطور لنهارات رمضان.

تابعي المزيد: عطور المسك خيار المرأة العربية في رمضان



Michael Kors Gorgeous! Eau de Parfum من مايكل كورس

Michael Kors Gorgeous! Eau de Parfum



إنه عطر جديد صادر من علامة Michael Kors مايكل كورس، وهو عطر نسائي زهري – خشبي، وعلى رغم أنه محاط بنغمات غريبة، إلا أنه عطر زهري تطغى عليه رائحة الورود الفواحة، في مقدمها الزهرة البيضاء والياسمين والسامباك، مع لمسة من الفلفل الوردي واليوسفي والبرغموت وخشب الكشمير والأرز، والنتيجة رائحة زهرية حيوية رائعة خلال أيام رمضان.

تابعي المزيد: عطر زهرة الفاوانيا



Kate Spade New York Eau de Parfum من كايد سبايس

Kate Spade New York Eau de Parfum



هذا العطر من علامة Kate Spade كايد سبايس، هو عطر زهري – فاكهي جذاب صدر حديثاً بمقدمة من الفراولة البرية والبرغموت والحمضيات، وقلب من الفريزيا والورد وقاعدة من أخشاب الكشمير. وهو مزيج متوازن نابض بالحياة وبالإمكان استخدامه على مدار العام، خصوصاً لإطلالاتك اليومية في رمضان.

تابعي المزيد: عطور نسائية ثقيلة لأمسيات رمضان



Kilian Love Don't Be Shy Extreme Eau de Parfum من كيليان

Kilian Love Don't Be Shy Extreme Eau de Parfum



إنه عطر زهري فواح صدر مؤخراً، وهو يرتكز بشكل أساسي على الورد البلغاري، ويعد خياراً رائعاً لنهارات ومساءات رمضان، لا سيما للنساء المحبات للروائح الحلوة، كما يشتمل في تركيبته على نغمات الأزهار الكريستالية وزهر البرتقال والنيرولي والمارشميلو.

تابعي المزيد: دليلك الكامل لاختيار العطر المناسب وفقاً لمكوناته



Lancôme Idôle L'Intense Eau de Parfum من لانكوم

Lancôme Idôle L'Intense Eau de Parfum



إنه عطر زهري يمزج بين نغمات الياسمين الفخم والفانيليا الحلوة، والمسك، إضافة الى الباتشولي وخشب الأرز والصندل. هذا العطر الجديد الصادر من علامة Lancôme لانكوم، يجعلك تسرقين الأضواء في كل مكان، فلا تترددي في تجربته خلال نهارات شهر رمضان 2021.

تابعي المزيد: خيارات عطور نسائية لموسم الربيع والصيف