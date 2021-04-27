غزل متبادل أحمد زاهر وزوجته في عيد ميلاده: كل حاجة في حياتي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على طريقتها الخاصة احتفلت زوجة الفنان أحمد زاهر، بعيد ميلاده عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة صورة تجمع بينهم.

وتغزلت «هدى»، زوجة الفنان فيه، قائلةً: «كل سنة وأنت طيب يا أغلي هدية من عند ربنا ليا ضهري وسندي وعزوتي وأهلي، جوزي وصاحبي وأخويا وأبويا».

وتابعت زوجة الفنان خلال منشورها، قائلةً: «عشرة سنيني وحب العمر كله، أبو بناتي وحبيبي ربنا يخليك لينا وميحرمناش منك أبدا يارب وأشوفك السنه الجاية محقق الي لسه بتتمناه».

لقيت الصورة التي شاركتها زوجة الفنان استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي تفاعل معها الفنان قائلًا: «وانتي طيبه يا روح قلبي يا كل حاجة في حياتي يا أجمل واعظم نعمة ربنا أنعم عليا بيها ربنا يخليكي ليا يا أحلى حبيبة وأعظم زوجة وأحن أم بحبك».

تفاعل عدد كبير من محبي الفنان مع الصورة التي شاركتها زوجته، وكان من أبرز التعليقات: «الحلوين، ربنا يحفظكوا، أحلى عيلة في الوسط، قمرات، إنها حقًا عائلة قمر، كل سنة وأنت طيب يا نجم، العيلة الفرفوشة رزق».

يُلقب الفنان أحمد زاهر باسم«أبو البنات»، ودائمًا ما يظهر برفقة بناته خلال البرامج واللقاءات التلفزيونية ودائمًا ما يشارك العديد من الصور بصحبتهن.

قصة حب أحمد زاهر وزوجته

وكان روى الفنان أحمد زاهر، قصته مع زوجته هدى، خلال استضافتهم في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، مشيرًا إلى أنه شاهدها خلال عرض خاص لأحد الأفلام هي ووالدتها وتعرف عليها وأصبحا أصدقاء.

وتابع الفنان أحمد زاهر سرد كواليس تعرفه على زوجته هدى فاروق، مشيرًا إلى أنه شاهدها خلال عرض خاص لأحد الأفلام هي ووالدتها وتعرف عليها وأصبحا أصدقاء، و كان يعتبرها صديقة له ويحكي لها يوميا عن مغامراته العاطفية لأنه كان مرتبطا وقتها ولم ينتبه إلى أنها كانت تحبه، لافتًا إلى أن زوجها وبناتها أصدقاء وأنهم يتمتعون جميعًا بروح الصداقة.