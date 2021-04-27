بعد قرار ضبطها بتهمة الإتجار بالبشر.. حنين حسام تفاجئ متابعيها بحذف صورها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجئت فتاة التيك توك حنين حسام، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بحذفها جميع صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها التي حرصت على نشرها خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن إلغائها لمتابعة جميع الأشخاص التي حرصت على متابعتهم من قبل، حيث أتى ذلك في أعقاب ضبطها بتهمة الإتجار في البشر خلال الشهر الجاري.

آية قرآنية

واكتفت «حنين» بتدوين الآية القرآنية في قوله تعالى: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، خلال التبويب الخاص بالمعلومات الشخصية العامة على حسابها الرسمي، الذي يتابعها من خلاله أكثر من 700 ألف شخص.

«رسالة لشخص مجهول».. آخر ظهور لـ حنين حسام قبل قرار ضبطها بتهمة «الاتجار بالبشر»

ومنذ أسابيع، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، قرارا جديدا ضد فتاة التيك توك حنين حسام، بضبطها وحبسها على ذمة قضية الاتجار بالبشر، عقب برائتها من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

آخر ظهور لـ حنين حسام قبل قرار ضبطتها

ويشار إلى أنه قبيل ساعات من قرار المحكمة بضبطتها، شاركت حنين حسام، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على تطبيق تيك توك، تعاتب خلاله شخصا مجهولا على عدم اهتمامه بها، قائلة: «مدخلش حتى يقولي كل سنة وأنتي معايا.. مدخلش حتى يقولي يا شيخة منك لله.. يا جدع العيش والملح»، دون ذكر اسمه مكتفية بتعليق: «رسالة إلى الأكس»، وذلك عقب انفصالها عن اليوتيوبر فادي بدوي، وإعلانها بطريقة غير رسمية ارتباطها، حيث ظهرت خلال إرسالها الأغنيات الرومانسية عبر مقاطع مصورة، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونة: «ربنا يخليك لقلبي».