هند إمبابي تثير استياء متابعيها بغناءها داخل غرفة العمليات: «محترفة شو» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وقفت حياتي كلها في اللحظة ديا.. وكإني تايهة ودنيتي بتلف بيا»، كلمات أغنية «جابوا سيرته»، للفنانة أصالة نصري، رددتها الإنفلونسر هند إمبابي التي عرفت باسم «هند نودي»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال مقطع فيديو مصور مدته ثوان معدودة، وهى ترتدي ملابس العمليات معلنةً خضوعها لعملية جراحية.

وأرفقت تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته، قائلةً: «ادعو لهند ياجماعة دخلة تعمل عملية».

أثار مقطع الفيديو المصور التي ظهرت خلاله الإنفلونسر الجدل واستياء متابعيها، إذ تفاعل عدد كبير منهم معه وحصدت ما يقرب من 50 آلف مشاهدة، وآلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات التي انقسمت ما بين الانتقاد والدعاء لها، وكان من أبرزها:«حتى وهي داخلة تعمل عملية ماتعرف شو مكتوب فيها مصممة فيديو تغني وتعيط وهي تصور لاحول ولاقوة إلا بالله عجايب فعلا، ربنا يشفيها يارببس مافهمتش إيه علاقة الفيديو اللي هي عملاه ده بأنها داخلة تعمل عملية إنتوا إزاي بتفكروا كده، بتغني بدل ما تقرأ قرآن، داخله تعمل عملية وبتعيط ومشغلة أغنية وبتصور تيك توك لا حول الله يا رب عشان تجيب فيوو كتير وتاخد فلوس، كفاية تمثيل وشو علشان التريند».

فيديو هند إمبابي والخطوبة المفبركة

وكانت قبل أشهر أثار الإنفلونسر هند إمبابي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وخبر مفبرك، عبر حسابها على موقع «تيك توك»، بشان خطبتها على الإنفلونسر مصطفى فوزي.

انتشرت بسرعة البرق صور الخطوبة الخاصة بالعروسين، متلقين آلالاف من المباركات، داعين لهم بالنجاح في العلاقة والآلاف التعليقات التي تطالب الرجل بعدم جرح هند والانفصال عنها لغرضه الانتشار فقط لا غير لكونها زائدة في الوزن.

فيديو الخدعة

وفاجأ الثنائي متابعيهما بفيديو يعترفان فيه بأن ما فعلاه كان لمجرد الانتشار وكسب المال، وقالت إن «هند» إنها ليس لديها مصدر دخل سوى 800 جنيه معاش والدها.