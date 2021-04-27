الفزع على وجوههن.. كيف تصدرت النساء المشهد في الهند بعد تفشي كورونا؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الرعب الشديد، تعيشها الهند على مدار ما يقرب من أسبوع، نظرا لتفشي سلالة كورونا الهندية الجديدة في البلاد، والتي أسقطت الملايين من الضحايا حتى الساعة، وباتت الشوارع مكسوة بجثامين الضحايا في مختلف الأنحاء، ما أثار الخوف الشديد في نفوس المواطنين حول العالم من هول المشهد.

دموع وانهيار للنساء في شوارع الهند

ولم تخلو المشاهد من تواجد النساء والأطفال، الذين باتت علامات الرعب تسيطر على وجوههم، فضلا عن تصدر صور النساء حديث الكثير من مواقع التواصل الاجتماعية حول العالم، إذ ظهرت العديد منهن في حالات انهيار وبكاء هيستيري بشوارع الهند المختلفة، فضلا عن ظهور ملامح الفزع على وجوههن بشكل ملحوظ، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وخلال الصور، ظهرت عدد من النساء وهن يتكئن على بعضهن البعض في محاولة لتخفيف الشعور بالمعاناة الكبيرة التي تعيشها بلادهم.

في مشهد آخر، تظهر فتاة وهي تحتضن صديقتها وتحاول تخفيف بكاؤها بسبب الوضع السيئ الذي يواجهونه، حيث أثارت المشاهد تعاطف المواطنين من مختلف بلدان العالم.

حصيلة إصابات كورونا في الهند

يشار إلى أن الهند سجلت مؤخرا، أكثر من 320 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وتواجه الهند أزمة كبيرة بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والتي تجاوزت الـ350 ألف إصابة في يوم واحد وأكثر من 2800 حالة وفاة، ما أربك المنظومة الصحية في البلاد التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة.

وكانت قد نقلت وسائل إعلام عالمية صورة للوضع في الهند، حيث تحولت السيارات في الشوارع إلى ما يشبه العيادات واستلقى فيها المرضى في انتظار جرعة أكسجين، وتحولت «التكاتك» إلى أماكن لإيواء المصابين بعدما امتلأت المستشفيات بغرفها وطرقها ومداخلها بالمرضى الذين يصارعون من أجل التقاط أنفاسهم في صراع مع الفيروس.