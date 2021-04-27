طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الكفتة المشوية من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها، ويفضلها على المائدة الرمضانية بشكل خاص الأطفال والكبار، فهي من الأكلات التي لا يختلف عليها اثنين، لأنها أكله خفيفه ولذيذة، ولكن الأمهات تخشى من شرائها لأطفالها من خارج المنزل خوفا من نوعية اللحم الذي تصنع منه.

لذا نقدم لكِ طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الكفتة المشوية

لحمة مفرومة

طماطم مبشورة

بصل مبشور

بهارات

زيت

ملح - فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة مشوية في الفرن

- اخلطي اللحمة والبصل والطماطم والبهارات مع الملح والفلفل.

- شكلي الخليط السابق «أصابع»، ثم رصيه في صينية مدهونة بالزيت.

- ادخلي الصينية بعد رص الكفتة فيها إلى الفرن حتى النضج.

- قومي بإشعال فحم في إناء واطفئيه بالزيت، ثم ضعيه مع الكفتة وغطيه ليأخد من الطعم.

- قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض أو المكرونة والمقبلات.

مقادير الكفتة المشوية في المنزل

كيلو لحمة مفرومة

كوب بقسماط مطحون

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملح، فلفل أسود، البابريكا، الكاري

كوب بقدونس مقطع صغيرا

حبة طماطم

طريقة تحضير الكفتة في المنزل

- يمزج الثوم المفروم والبقددونس واللحم المفروم جيدا.

- يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات البابريكا والكاري للحم مع الاستمرار فى العجن.

- يضاف البقسماط المطحون والبيض للمزيج السابق مع الاستمرار فى المزج.

- يدخل المزيج فى الثلاجة ويترك لمدى لا تقل عن 4 ساعات.

- يقسم اللحم إلى كرات صغيرة ثم لفها على هيئة أصابع.

- توزع أصابع الكفتة في قالب الفرن، وتركها حتى تنضج.

- يسخن قالب فحم، ثم يجهز قالب من الوفيل ووضع ملعقتين من السمنه، ويضاف بها قالب الفحم وتغطى جيدا.

- تقدم الكفته بجانب الأرز الأبيض والسلطة الخضراء والطحينة.