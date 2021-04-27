«صريحة بشكل يغيظ وعاملة زي الأطفال»..سناء جميل في عيون المشاهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل اليوم 27 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل، التي عُرفت بشخصيتها القوية والأداء المبهر داخل شاشات السينما والتلفزيون وعلى المسرح، قدمت العديد من الأعمال وأعطت دروسًا في التفاني في العمل والتضحية من أجل فنها وأسرتها.

تحدث عنها الكثير من الفنانين والفنانات وكبار الإعلاميين، وأثنوا على مواقفها داخل الفن وخارجه، خلال لقاء جمع بينهم بالإعلامي الكبير مفيد فوزي.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، لقطات من علاقة سناء جميل وكبار نجوم الفن، على لسانهم، بمناسبة ذكرى ميلادها.

أثنى الإعلامي مفيد فوزي، على شخصية سناء جميل، خلال تقديمه لها في حوار نادر جمع بينهم من داخل منزلها، في برنامج «مشوار الحياة»، إذ قال عنها: «مفيش فرق بين اللي في قلبها واللي على لسانها، اتمنيت أقدم شخصية من غير تذويق ولا ذفة ولا ماكياج، شخصية يتراجع فيها التكلف المصنوع، اخترت شخصية توصلني لشاطئ التمني، اخترت نجمة كبيرة وقيمة، اخترت سناء جميل».

سميحة أيوب عن سناء جميل: شعلة من الحيوية والنشاط

وقال عنها الفنان فؤاد المهندس: «دي متتوصفش دي حكاية وحدوتة وشيء مجموعة مشاعر أحاسيس وانفعالات».

فيما تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن العلاقة التي جمعت بينها وبين الفنانة الراحلة سناء جميل، قائلةً :«ست طبيعية جدا ويمكن الحاجة اللي اتعلمتها منها أني متعلمش التمثيل، فنانة قدير وكبيرة جدا لا يقل مستواها الفني عن أكبر الفنانات في العالم».

ربما لم تستطع الفنانة صفية العمري وصف الفنانة سناء جميل، بالكلمات خلال اللقاء، إذ قالت: «كتلة إحساس مقدرش أوصفها ليها رجلين وبتمشي لو تقدر معنى كتلة إحساس أوصفهالي».

وتغزلت الفنانة سميحة أيوب، في الفنانة القديرة قائلةً: «سناء جميل على المسرح شعلة من الحيوية النشاط والموهبة والعبقرية».

وقالت الفنانة سعاد نصر، عنها: «صريحة بشكل يغيظ لو بتحب حد وبتموت فيه وصديقها جدا وتكلمك عنه وتقول دي هتقتله الصبح».

ومن جانبها قالت عنها الفنانة ليلى علوي،: «قد ايه مدام سناء جميل، ليها هيبة وبتبقى طفلة صغيرة في كل مشهد من كتر ما هي قلقانة عليه وعايزاه يبقى احسن وأحسن».

وأختتمت الحديث الإعلامية سلمى الشماع عنها قائلةً:«المرأة القوية اللي ممكن تقدر تستمر وتبدأ حياة جديدة بعد ما تمر بأزمة».