الامارات | الحرية لمن تلقوا لقاح كورونا.. غالبية الألمان مع المقترح

شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية لمن تلقوا لقاح كورونا.. غالبية الألمان مع المقترح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لمنح الأشخاص الملقحين بالكامل مزيداً من الحرية في جائحة كورونا.

وأيد ذلك 56٪ من المشاركين في استطلاع أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، بينما عارضه إلى حد ما أو كلية 36% آخرون. ولم تحدد 8% موقفها من الأمر.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري أمس الاثنين، 1138 شخصاً تبلغ أعمارهم 18 عاما.

وناقشت المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء الولايات أمس الاثنين، من بين أمور أخرى، اللوائح الخاصة بالأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من كورونا. ووفقاً لمسودة خطة للحكومة الاتحادية التي كشف عنها في عطلة نهاية الأسبوع، يمكن أن تحصل المجموعتان على الاستثناءات نفسها في الذهاب إلى المتاجر والخدمات مثل مصففي الشعر التي تنطبق على أولئك الذين جاءت نتيجة اختبارهم سلبية. وعند القدوم من خارج البلاد، يمكن أيضاً إلغاء إلزام الحجر الصحي في معظم الحالات.

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