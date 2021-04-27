مع ارتفاع الإصابات في مصر.. خطوات لمنع انتشار كوفيد-19.. إليك ما يمكنك فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تسببت الموجة الثالثة من فيروس كورونا في ارتفاع معدل الإصابات في مصر، بالتزامن مع شهر رمضان، ونحتاج الآن إلى اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تمنع انتشار الفيروس القاتل.

الخليج 365 يستعرض خطوات لمنع انتشار كوفيد-19، وفقا لموقع timesofindia.

كيف ينتشر مرض كوفيد -19؟

بالنظر إلى أن SARs-COV-2 مرض شديد العدوى وقابل للانتقال، اقترح الخبراء أنه يمكن أن ينتشر ليس فقط عن طريق الاتصال الوثيق ولكن أيضًا من خلال القطرات الكبيرة المعروفة باسم الهباء الجوي، والتي يتم إطلاقها عندما يعطس شخص ما أو يسعل أو يتحدث أو يضحك.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة The Lancet Journal ، تشير الأدلة المتسقة والقوية إلى أن COVID-19 ينتقل في الغالب عن طريق الهواء.

أشارت نفس الدراسة إلى أن معدلات انتقال كورونا كانت أعلى بكثير في الداخل منها في الهواء الطلق، وانخفض انتقال العدوى بشكل كبير عن طريق التهوية الداخلية.

وبالمثل، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، "استنادًا إلى بيانات من الدراسات المعملية حول COVID-19 وما نعرفه عن أمراض الجهاز التنفسي المماثلة، قد يكون من الممكن أن يصاب الشخص عن طريق لمس سطحًا أو كائنًا به الفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو ربما عيونه، ولكن لا يُعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس ".

خطوات يجب اتخاذها

في حين أن COVID-19 شديد العدوى، لا يمكننا منعه إلا من خلال البقاء يقظين ومدركين لجميع التدابير الضرورية التي يجب أن نتخذها، الوقاية تكمن في أيدي الناس أنفسهم، إليك بعض الطرق للبقاء آمنًا ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

ارتدِ كمامات مناسبة

بالنظر إلى أن COVID-19 يمكن أن ينتقل من خلال الهباء الجوي، فمن المهم أن ترتدي أقنعة جيدة التجهيز في الأماكن المزدحمة أو أثناء التحدث إلى شخص ما، بالإضافة إلى ذلك، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أيضًا بقناع مزدوج كوسيلة لمنع انتشار الفيروس، يعتقد الخبراء أنه يمكن أن يوفر طبقة إضافية من الحماية من الفيروس، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر العدوى والقابلية للانتقال.

مارس التباعد الاجتماعي

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الحفاظ على مسافة مترين من بعضنا البعض أمر في غاية الأهمية ويمكن أن يساعد في منع انتشار الفيروس القاتل، هذا لا يحمينا فقط من الأشخاص الذين يعانون من الأعراض والمرضى، ولكنه يضمن أيضًا عدم إصابتنا بأشخاص لا يعانون من أعراض وهم حاملون صامتون للفيروس، بصرف النظر عن ذلك، إذا شعرت أنك مريض بفيروس COVID-19 ، فتجنب الاقتراب من أي شخص، وخاصة الأكثر ضعفا.

ابق في المنزل ولا تخرج إلا في حالة الطوارئ

في مثل هذه الأوقات، عندما يكون الفيروس في كل مكان، من المهم أن تبقى في المنزل وتتجنب الخروج بشكل متكرر، لا أحد محصن ضد الفيروس، لذلك، لا تخرج من منزلك إلا في حالة الطوارئ، ابق في المنزل، ابق آمنًا وحافظ على سلامة الآخرين.

اغسل وعقم يديك بانتظام

يعتقد الخبراء أن فيروس SARs-COV-2 يمكن أن يلتصق بالأشياء أو الأسطح، في حين أن الفيروس لديه القدرة على البقاء لفترة من الوقت، فقد تتلامس مع الأسطح الملوثة وقد تصاب بنفس الشيء، لذلك، من المهم غسل اليدين وتعقيمهما بانتظام، لا تنس تطهير الأسطح والأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر.

نظام التهوية المناسب أمر لا بد منه

أشارت الدراسات أيضًا إلى أن COVID-19 أكثر قابلية للانتقال في الداخل منه في الهواء الطلق، وهذا هو سبب أهمية ضمان نظام تهوية جيد.

الأعراض الأكثر شيوعًا التي يجب الانتباه إليها

- حمى

- سعال جاف

- إلتهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء

- التهابات الجهاز الهضمي

- فقدان حاسة الشم والتذوق

مع ظهور الأعراض اعزل نفسك

في حالة تعرضك للأعراض المذكورة، اعزل نفسك وتجنب الاتصال بأي شخص في المنزل أو في الخارج.

حدد موعدًا لإجراء اختبار واعزل نفسك في المنزل حتى تظهر النتيجة سلبية.

كيف تعالج COVID-19 الخفيف في المنزل؟

اعزل نفسك لمدة أسبوع على الأقل حتى تتعافى وتواصل مراقبة الأعراض.

الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء فترة الإصابة.

يجب أن تحصل على الراحة في مثل هذه الأوقات.

يمكن أن تخفف مسكنات الألم الموصوفة أعراضك، ومع ذلك، لا تتناول أي أدوية دون موافقة أطبائك، اطلب المشورة الطبية ولا داعي للذعر.

متى تطلب المساعدة الطبية؟

عندما تعاني من:

- صعوبة في التنفس

- آلام الصدر المزمنة

- تشوش ذهني

- شفاه مزرقة

- عدم القدرة على البقاء مستيقظا