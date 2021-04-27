بتصاميم ساحرة.. رامي القاضي يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس دار أزيائه

محمد اسماعيل - القاهرة - بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس دار أزيائه، قرّر المصمم رامي قاضي أن يقدّم مجموعة من التصاميم الراقية للربيع والصيف تتألف من 10 إطلالات فقط. وقد أراد لهذه المجموعة أن تشكّل استعادة لعقد من التجريب، والتطوّر، والابتكار جعلت من اسمه يتألق بمجال صناعة الموضة في مجتمعاتنا العربية وعلى البساط الأحمر لأشهر المهرجانات العالميّة، وفق ما جاء في موقع" العربية".

تحمل مجموعة رامي قاضي لربيع وصيف 2021 اسم Retrospective10، وهي تتضمن 10 إطلالات فقط مما يدلّ على أنها تستعيد مسيرة عقد في مجال الموضة حقّق عبره اسم رامي قاضي العديد من النجاحات.

"كان هذا العقد مرحلة من التجريب، والتعلّم، والنمو. لقد استكشفنا موضوعات تتراوح بين الفرديّة والجماعيّة، وكنّا نلهم أنفسنا من المهرجانات، والكتب، والأحداث...خلال تلك السنوات العشر، كنّا محظوظين في تلقّي دعم العديد من المشاهير والمؤثّرين الذين نحافظ معهم على علاقات صادقة، والذين نشعر بالشكر التام لهم. وبالمثل كانت الصحافة قوة داعمة، فقد ظهرت المجموعات في المطبوعات وعلى الشاشات ...على هذا النحو، من الطبيعي أن تكرّس هذه المجموعة لتلك السنوات العشر ونشكر جميع الأشخاص الذين عملوا معنا". بهذه الكلمات اختصر رامي قاضي قصة مجموعته الربيعيّة.

من أجل تنفيذ مجموعته الربيعيّة، عاد المصمم إلى أرشيفه واختار القصّات التي اشتُهر بها والإطلالات الأيقونيّة التي طبعت مسيرته ليعيد تقديمها بأسلوب متجدد. ألوان الأبيض، والسكري، والعاجي، والفضي، والذهبي خيّمت على هذه المجموعة التي تألّفت من أثواب طويلة تزيّنت بالتطريز والريش.

إطلالات رامي قاضي تختصر مسيرةً من التحديات والإنجازات. وقد قال عنها المصمم بأنها كانت "عمليّة طويلة جرّبنا الكثير خلالها وأخطأنا مرات. حققنا إنجازات أفرحت قلوبنا وواجهنا تحديات علّمتنا الكثير". وهو وعد بالاستمرار في تقديم تصاميم مبدعة ومبتكرة كعادته.