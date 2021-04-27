ياسمين صبري بحجاب «تايجر» في أحدث ظهور: من توقيع دار أزياء عالمية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، شاركت الفنانة ياسمين صبري جلسة تصوير جديدة لها، ظهرت خلال بالحجاب بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها في أحدث ظهور لها عبر السوشيال الميديا.

ياسمين صبري بالحجاب

وظهرت ياسمين صبري بحجاب «تايجر» قاتم اللون، مزود بخط أحمر عريض مع خطين باللون الأسود أقل سمكا، دون أن تخفي خٌصلات من شعرها قاتم اللون، مع اعتمادها على مكياج ترابي مع روج أحمر اللون، لتنسق تلك الإطلالة مع ملابس سوداء مزينة بنقوش قاتمة اللون، والتي تتميز بأنها بأكمام شفافة.

تلك الإطلالة الأخيرة جاءت من توقيع دار الأزياء العالمية دولتشي أند غابانا، والتي بات ياسمين صبري من الوجوه الدعائية الأساسية لها.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، منها: «أحلى واحدة بتلبس تايجر في الدنيا»، و«جميلة ومتألقة»، و«مفيش رقة وحلاوة كده.. ملكة جمال وأحلى واحدة من غير مجهود».

احتفال ياسمين صبري بعيد زواجها

ومنذ أيام، احتفلت الفنانة ياسمين صبري، بعيد زواجها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، من خلال مشاركة صورة ظهرت خلالها مرتدية ملابس جينز، معلقة: «عيد زواج سعيد حبي الأول».

يشار إلى أنه 13 مارس 2020، أعلنت ياسمين صبري، ارتباطها من خلال نشر صور للخطبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف بعدها كشف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة أم بي سي مصر، تفاصيل الارتباط، قائلًا: ياسمين صبري تعرفت على زوجها منذ 3 أشهر تقريبا، بطريقة وصفها بأنها (صدفة لا يمكن أن تتكرر)، موضحًا: «الخطوبة تمت، ومن المقرر أن عقد القران سيقام بعد 3 أو 4 أشهر من الآن».