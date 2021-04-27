طريقة عمل الأرز باللبن.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نقدم لكِ طريقة عمل أرز باللبن على طريقة الشيف زينب مصطفى، من خلال برنامجها بالصحة والراحة، المقدم على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل أرز باللبن

1 كيلو أرز

لبن

سكر بودرة

ماء دافيء

ماء زهر

نشا

فانيلا

للزينة

شكولاتة حسب الرغبة

طريقة تحضير أرز باللبن

يسخن اللبن ثم يضاف عليه ماء الزهر والفانيلا

ثم يضاف السكر البودرة ثم يضاف جوز الهند

ثم يضاف الارز المسلوق ويقلب جيد ويترك حتى تمام

ثم يضاف النشا مع التقليب المستمر حتى تثقل القوام

وينضج الارز ثم يوضع في طاجن ويدخل الثلاجة ثم يزين بالشكولاتة المفضلة

طريقة عمل أرز باللبن بالجيلي والفراولة

مقادير أرز باللبن بالجيلي والفراولة

أرز باللبن

باكو بودرة جيلي

2 كوب ماء

فراولة

شوكولاتة مبشورة

طريقة تحضير أرز باللبن بالجيلي والفراولة

تخلط بودرة الجيلي مع كوب ماء على النار ويترك الخليط

توضع طبقة من خليط الأرز باللبن في كأس وتترك لتتبرد

تضاف الفراولة

يصب خليط الجيلي

يوضع في الثلاجة عدة ساعات حتى تمام التماسك حوالي 4 ساعات

يزين الوجه بالشكولاتة ثم تقدم

طريقة عمل أرز بلبن جوز الهند

مقادير عمل أرز بلبن جوز الهند

1 كوب أرز ابيض

3 كوب لبن جوز الهند

زبيب

قرفة

فانيليا

عسل أبيض

مكسرات مشكلة

طريقة تحضير أرز بلبن جوز الهند

يرفع اللبن على النار ثم يضاف الأرز ثم العسل.

تضاف القرفة و الفانيليا و يترك حتى تمام التسوية ثم يقدم مزيناً بالمكسرات.

طريقة عمل أرز بلبن بالقرفة و الزنجبيل

مقادير أرز بلبن بالقرفة و الزنجبيل

أرز بلبن جاهز بالقرفة والزنجبيل والمستكة

شيكولاتة ذائبة

كاكاو

جوز هند

مكسرات

سكر ملون

سكر بودرة

نشا

طريقة تحضير أرز بلبن بالقرفة و الزنجبيل

يشكل كرات من الأرز بلبن مع خليط سكر بودرة ونشا.

تغمس الكرات في الكاكاو أو الشيكولاتة أو جوز هند أو المكسرات أو السكر الملون وتقدم.