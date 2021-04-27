طريقة عمل كباب الحلة.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نقدم لكِ طريقة عمل سلطة كباب الحلة على طريقة الشيف سالي فؤاد، من خلال برنامجها حلو وحادق، المقدم على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كباب الحلة

كيلو لحمة مكعبات صغيرة منزوعة الدهن

بصل

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

توابل مشكلة

بابريكا

2 ملعقة زيت ماء حسب الرغبة

ملح

فلفل أسود

مرقة

2 كوب كسكسي

بقدونس مفروم

طريقة تحضير كباب الحلة

تغلى المرقة في وعاء على النار ثم يضاف لها الكسكسي ويغطى ويترك على النار حتى يطهى.

تشوح اللحمة في الزيت ويضاف البصل والثوم ويشوح.

يضاف التوابل والبابريكا والملح والفلفل وقليل من الماء أو المرقة وتترك على النار حتى تطهى.

يوضع لها فحمة مولعة في طبق صغير ويغلق عليها ثم تقدم اللحمة ساخنة مع الكسكسي مزينة بالبقدونس.

طريقة عمل كباب الحلة الألماني

مقادير عمل كباب الحلة الألماني

كيلو لحمة مكعبات خالية الدسم

ملعقة كبيرة زيت

بصل مقطع مشوح فاتح

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

شطة

بابريكا بودرة ورق لورا

ماء

رشة بردقوش

رشة كمون

خضار سوتيه مطهو

طريقة تحضير كباب الحلة الألماني

شوحي اللحمة بزيت في حلة على النار حتى تحصلي على اللون البني

ضيفي الثوم وشوحي قليلا ثم ضيفي البصل والصلصة

ضيفي البردقوش والشطة والبابريكا وورق اللورا والكمون وملح وفلفل اسود واخلطي

ضيفي الماء واتركيه على النار حتى تنضج اللحمة وقدميه ساخنا مع السوتيه

طريقة تحضير صينية لسان العصفور بكباب الحلة

مقادير صينية لسان العصفور بكباب الحلة

لسان عصفور

صلصة طماطم

لحم بقري مكعبات

بصل

ثوم

زيت

ملح – فلفل

طماطم

زعتر

حبهان

ورق لورا

مرقة

كرات كرفس

طريقة تحضير صينية لسان العصفور بكباب الحلة

حمري لسان العصفور في قليل من الزيت على النار ثم اسقيه بقليل من شوربة الكباب.

لعمل الكباب ضعي في طاسة عميقة زيت مع بصل وثوم وكرات في طاسة حتى تحمر ثم اضيفي اللحم المقطع وورق الورا والحبهان ثم اضيفي اليها عصير الطماطم وقليل من الماء واتركيه لينضج على نار هادئة.

ضعي لسان العصفور في طاجن الفرن وعليه اللحم وادخليه فرن ساخن حتى يحمر وجهه ثم قدميه.