كيفية التخلص من النمل في المنزل.. استخدمي الفازلين والخل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعتبر النمل من أكثر الحشرات التي تستوطن المنازل وخاصة خلال فصل الصيف، في زوايا المنازل وعلى الأطعمة والحلوى، ويسبب وجودها حالة من الذعر والقلق لدى الجميع.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، طرق التخلص من النمل داخل المنازل، وفق موقع «واشنطن بوست».

محلول السكر وصودا الخبز

يمكن خلط جزء من السكر مع صودا الخبز ووضع الخليط في أوعية صغيرة أو أغطية، ويتم ترك المحلول ليجذب الحشرات، فصودا الخبز قادرة على قتلهم بشكل أكثر سرعة وإبعادهم عن المنازل بشكل نهائي.

الزيوت العطرية

يمكن لبعض الزيوت العطرية، أن تطرد النمل من المنزل، كل ما عليكي فعله هو أن تختاري أحد هذه الزيوت العطرية فقط، وتضعي بضع قطرات منها على كرة قطنية وتمسحي بها أماكن تواجد النمل في المنزل.

الفازلين

يمكن عمل فخ للإيقاع بالحشرات، وذلك من خلال وضع الفازلين في وعاء صغير وإضافة السكر أو الطحين لجذب الصراصير والنمل التي تستوطن المنازل بكثرة.

دواء أكتومثرين

يستخدم دواء«أكتومثرين» في القضاء على النمل، هو دواء خاص لعلاج الجرب، والطريقة الصحيحة للاستخدام حتى لا يكون هناك تأثير ضار على الأفراد، هي رشه من خلال بخاخة على المناطق المختلفة، وتركه لعدة ساعات ثم مسحه بالماء.

الخل

يوضع نصف كوب من الخل في ماء المسح، وتمسح جميع أركان المنزل به.

طرق منزلية لعلاج قرص النمل

الحرارة

اولا يجب الابتعاد عن الحرارة تماما لأنها تؤدي إلى زيادة التورم والالتهاب والحكة وفي حالة زادت قرص النمل عن توقيت حدوثها يجب التوجه للطبيب.

الثلج

استخدم الثلج لتمريره 15 دقيقة ثم 15 دقيقة أخرى لتخفيف القرص، والتورم على المنطقة المصابة، أو وضع الثلج في منشفة، ولكن لا تضع الثلج مباشرة على جلدك.

الهيستامين

يمكن استخدام مضادات الهيستامين واستخدم كريم الهيدروكورتيزون لتخفيف الحكة.